Благотворительная акция «Ел тірегі – Елбасы» проходит в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В год 30-летия Независимости благотворительный Фонд «Халык» инициировал масштабную акцию «Ел тірегі - Елбасы». Первая волна акции по оказанию продуктовой помощи социально уязвимым слоям населения прошла в стране в марте-апреле этого года. В преддверии Дня столицы, с 1 июля в Акмолинской области, как и в других регионах страны, стартовала вторая волна благотворительной акции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Акция активно проходит во всех районах и городах области. Координаторы акции совместно с сотрудниками отделов занятости и социальных программ, волонтерами развозят продуктовые наборы малообеспеченным и многодетным семьям, а также семьям с детьми с особыми потребностями.

«В рамках акции, организованной благотворительным фондом «Халык», по городу Степногорску продуктовые наборы получили 38 малообеспеченных семей, получающих безусловную денежную помощь. В наборы вошло самое необходимое: рис, гречка, мука, макароны, растительное масло, тушенка, сахар, чай и конфеты – по 50 килограммов продуктов для каждой семьи. Хотел бы поблагодарить организаторов за проведение данной акции», - рассказал руководитель отдела занятости и социальных программ города Степногорска Алмат Тукмаганбетов.

В ходе благотворительной акции в регионе социально уязвимым категориям населения будут вручены 1000 продуктовых наборов.