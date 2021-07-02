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    Благотворительная акция «Ел тірегі – Елбасы» проходит в Акмолинской области

    2 Июля 2021, 14:58

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В год 30-летия Независимости благотворительный Фонд «Халык» инициировал масштабную акцию «Ел тірегі - Елбасы». Первая волна акции по оказанию продуктовой помощи социально уязвимым слоям населения прошла в стране в марте-апреле этого года. В преддверии Дня столицы, с 1 июля в Акмолинской области, как и в других регионах страны, стартовала вторая волна благотворительной акции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

    Акция активно проходит во всех районах и городах области. Координаторы акции совместно с сотрудниками отделов занятости и социальных программ, волонтерами развозят продуктовые наборы малообеспеченным и многодетным семьям, а также семьям с детьми с особыми потребностями.

    «В рамках акции, организованной благотворительным фондом «Халык», по городу Степногорску продуктовые наборы получили 38 малообеспеченных семей, получающих безусловную денежную помощь. В наборы вошло самое необходимое: рис, гречка, мука, макароны, растительное масло, тушенка, сахар, чай и конфеты – по 50 килограммов продуктов для каждой семьи. Хотел бы поблагодарить организаторов за проведение данной акции», - рассказал руководитель отдела занятости и социальных программ города Степногорска Алмат Тукмаганбетов.

    В ходе благотворительной акции в регионе социально уязвимым категориям населения будут вручены 1000 продуктовых наборов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Благотворительность Общество Первый Президент - Елбасы
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