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    Благотворительная акция ДУМК: 30 человек ежемесячно будут проходить бесплатное лечение

    18 Сентября 2020, 16:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Духовное управление мусульман Казахстана проводит благотворительные мероприятия в рамках акции «30 лет – 30 добрых дел», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе ДУМК сообщили, что в столице Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы принял генерального директора Международного медицинского центра «Жас-Ай», главного врача Жасана Зекейулы. На встрече обсуждалась важность бережного отношения людей к телу и душе и внесения вклада в богоугодное дело.

    «Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Лучшие из вас те, кто полезен для окружающих». Вы трудитесь ради здоровья населения. Нет ничего лучше, чем служить людям. Да вознаградит Всевышний Аллах за ваши дела на благо страны», - сказал Верховный муфтий.

    «Наш предок Абу Али ибн Сина, основоположник медицины, всемирно известный мусульманский ученый, сказал: «У доктора есть три инструмента для лечения болезни. Это – доброе слово, трава и скальпель врача». Если вы лечите дух людей, то мы, врачи, исцеляем тела и души наших граждан. Поэтому у нас единая цель. Нам предстоит многое сделать вместе», - сказал Жасан Зекейулы.

    На встрече обсуждалась работа Духовного управления мусульман Казахстана по оказанию бесплатной медицинской помощи 30 людям в рамках акции «30 лет – 30 добрых дел».

    Генеральный директор Международного медицинского центра «Жас-Ай» Жасан Зекейулы выразил поддержку данной инициативе и пообещал бесплатно лечить 10 человек в месяц из трех городов страны по поручению муфтия: Нур-Султана, Алматы и Шымкента. Стороны договорились реализовать совместные проекты в рамках данной инициативы.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Благотворительность Религия
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