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    Благотворительная акция «Дорога в школу» стартовала в столице

    12 Августа 2020, 15:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице в преддверии начала учебного года стартовала благотворительная акция «Дорога в школу». Она направлена на оказание помощи детям из социально уязвимой категории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

    На портале «Менің Атамекенім» работает платформа «Дорога в школу» atamekenim.kz, где нуждающиеся родители могут оставить заявки.

    «Данная платформа обеспечивает прямую связь между нуждающимися в помощи людьми и благотворителями. В настоящее время в Нур-Султане на портале зарегистрировано 3629 заявок. Согласно очередности меценатами и бизнесменами семьям оказывается помощь», – отмечают в управлении образования.

    Первым по списку десяти семьям 15 августа будут подарены планшеты.

    Отметим, что с начала года в рамках акции помощь оказана 4203 нуждающимся учащимся на сумму более 42 млн тенге. Желающим присоединиться к акции можно обратиться в отдел защиты прав несовершеннолетних по телефонам: 8 701 187 68 68, 8 778 381 68 39.

    Отметим, что помощь нуждающимся семьям оказывается на постоянной основе. С начала года для детей приобретены смартфоны, ноутбуки, одежда, книги, настольные игры, оказана финансовая помощь.

    6 мая по инициативе АО «Ситибанк» в партнерстве с фондом ООН (ЮНИСЕФ) была оказана помощь детям с особыми образовательными потребностями, детям с тяжелыми заболеваниями, из многодетных семей, воспитывающих шестерых и более детей. Всего в Нур-Султане ноутбуки были вручены 40 детям.

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    Астана Образование Благотворительность Общество
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