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    Благотворительная акция для пожилых и лиц с ограниченными возможностями прошла в столице

    12 Октября 2020, 16:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благотворительное мероприятие для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями прошло на базе ТОО «Салауатты Астана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу столичного акимата в Instagram.

    Его цель – привлечь внимание окружающих к проблемам данных категорий казахстанцев, а также повысить качество их жизни. В акции, которая прошла с соблюдением всех санитарных норм, приняли участие более 50 человек.

    «Для особенных людей всегда нужен особый уход. Для нас каждый пациент дорог. Для людей с ограниченными возможностями и маломобильной группы населения мы регулярно организовываем осмотр специалистами на дому. Также сотрудники службы поддержки сопровождают пожилых с ограниченными возможностями в медицинские учреждения и доставляют на дом», – отметила руководитель филиала ТОО «Салауатты Астана» Алмагуль Базарова.

    В течение дня люди пожилого возраста и пациенты с ограниченными возможностями проходили бесплатно УЗИ ОБП, УЗИ сердца, а также получили услуги таких профильных специалистов, как кардиолог, лор, хирург, невропатолог, эндокринолог. В рамках благотворительной акции тяжелобольным пожилым вручены продуктовые наборы.

    Мероприятие посетили и многодетные матери с особенными детьми.

    «У меня особенный ребенок. Ему всегда требуется особый уход и регулярные медосмотры. Я благодарна врачам за предоставленные бесплатные услуги сегодня», – рассказала многодетная мать Жанар Бердикулова.

    Для социально уязвимых слоев населения ТОО «Салауатты Астана» предоставляет в рамках гарантированного объема бесплатного медицинского обеспечения возможность воспользоваться социальным окном - консультация у врача без очереди.

    Число прикрепленных к ТОО «Салауатты Астана» около 70 тысяч. Из них многодетных мам – 348, инвалидов – 932, одиноких пожилых людей – 18, малоимущих семьей – 77.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Благотворительность Социальная поддержка Здравоохранение Общество
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