Благотворительная акция «Асар»: жителям Абайского района раздали продуктовые корзины

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Абайском районе Карагандинской области провели благотворительную акцию «Асар» с участием волонтеров. В ходе мероприятия была организована адресная помощь ветеранам ВОВ и труда, семьям, относящимся к социально-уязвимым слоям населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

200 семьям, проживающим в Абайском районе Карагандинской области, были розданы продуктовые наборы на общую сумму 1,5 миллиона тенге. В продуктовой корзине были макаронные изделия, сахар, рис, гречка, подсолнечное масло, конфеты и печенье, и по полмешка лука, картофеля и свеклы.

Благотворительная акция была организована с помощью средств от меценатов.

«У нас в Абайском районе в основном производится сельскохозяйственная продукция – картофель, лук, свекла. Поэтому в ходе благотворительной акции овощная продукция, которую распределили в продуктовые корзины, была собрана со всех хозяйств района», - сообщили в акимате Абайского района.

Подобные благотворительные мероприятия часто проводятся в Абайском районе. Помощь оказывается малообеспеченным семьям, лицам с инвалидностью, социально уязвимым слоям населения, многодетным семьям, одиноким матерям и потерявшим кольмильца. Ранее акиматом района было распределено более пяти тонн картофеля и капусты вышеуказанным категориям населения.