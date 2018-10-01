Благосостояние всего казахского народа - лейтмотив Послания - депутат парламента Армении

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Благосостояние всего народа Казахстана как единого целого - вот лейтмотив Послания Президента РК Нурсултана Назарбаева «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни». Об этом в интервью МИА «Казинформ» заявил депутат Национального собрания (Парламента) Армении, председатель партии «Союз «Конституционное право» Айк Бабуханян.

«Я интересуюсь и ознакомлен с тенденциями политического и социально-экономического развития Казахстана. И это естественно, так как Казахстан - дружественная нам страна, союзник по ОДКБ, мы вместе строим экономический союз в рамках ЕАЭС.

Внимательно изучив Послание Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана, должен отметить, что это мудрая и грандиозная программа развития страны, направленная на улучшение всех показателей жизни казахстанского народа, каждого гражданина. Под руководством Президента Н. Назарбаева Казахстан за прошедшие годы независимости добился впечатляющих достижений в экономике, в развитии общественных отношений, культуры и образования. Инициировались и претворялись в жизнь различные социальные и экономические программы, глобальные и региональные политические проекты. Была проведена конституционная реформа. Нынешнее Послание - логическое и всеобъемлющее продолжение проделанной работы, направленное на достижение глобальных целей», - отметил депутат А.Бабуханян.

По его словам, важно, что Послание Президента затрагивает все слои населения, при этом акцент сделан на улучшение благосостояния каждого гражданина страны.

«Благосостояние всего народа как единого целого - вот лейтмотив Президента Казахстана. Именно в развитии человеческого капитала видит Нурсултан Абишевич ответ на современные геополитические вызовы. И именно гражданин страны назван главным ее богатством и залогом успешности государства», - подчеркнул армянский депутат.

В контексте Послания Президента РК Нурсултана Назарбаева депутат А.Бабуханян коснулся и динамики развития двусторонних отношений между Казахстаном и Арменией. По его мнению, армяно-казахстанские отношения развиваются как дружественные, равноправные и взаимоуважительные.

«Во всех сферах армяно-казахстанские отношения имеют огромный, еще не реализованный потенциал. Казахстан сегодня проводит успешную и активную внешнюю политику. И с этой точки зрения для нас важно при поддержке нашего союзника Казахстана развитие взаимодействия в регионе Центральной Азии, а также с теми государствами, с которыми у Казахстана налажено динамичное сотрудничество.

Важным направлением должно стать и развитие двухсторонних армяно-казахстанских межпарламентских, а также межпартийных отношений. Кроме того, мы должны активизировать взаимоотношения между различными слоями наших обществ: творческой интеллигенцией, научными кругами, в области медицины, спорта и образования, между вузами, студентами и т.д. Армяне и казахстанцы - народы-братья, у нас богатая и добрая общая история. Её создавали - наши деды и отцы. И задача нашего поколения не только её сохранить, но и передать нашей молодёжи», - подытожил депутат А.Бабуханян.



Автор: Азамат Альмаганбетов