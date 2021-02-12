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    Благоприятные условия создадут в этом году для 12 тысяч соотечественников, желающих переехать в РК

    12 Февраля 2021, 13:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2021 году будут созданы благоприятные условия для 12 тысяч соотечественников, желающих переехать на постоянное место жительство в Казахстан. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, выступая на расширенном заседании фракции Nur Otan в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Казахстане будет продолжена работа по укреплению мира и согласия в обществе.

    В 2021 году будут созданы благоприятные условия для 12 тысяч соотечественников, желающих переехать на постоянное место жительство в Казахстан, с дальнейшим ежегодным увеличением охвата на 2 тысячи человек, до 20 тысяч в 2025 году», - сказал Аскар Мамин.

    Глава Кабмина добавил, что продолжится реализация программы «Рухани жаңғыру». Доля населения, вовлеченного в реализацию программы, в 2021 году составит не менее 31% с доведением значения данного показателя до не менее 35% в 2025 году.

    «В целях сохранения курса на поддержание взаимоуважения и равенства всех религий ежегодно будет организовано 10 диалоговых площадок», - заключил Аскар Мамин.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Соотечественники Рухани жаңғыру Общество
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