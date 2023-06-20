Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК

АСТАНА. КАЗИНФРМ - Во всех городах Казахстана 20 июня ожидаются благоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ».

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении неблагоприятных метеоусловий возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Кк сообщалось, дожди и высокая пожарная опасность ожидаются в Казахстане.