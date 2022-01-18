Благоприятные метеоусловия ожидаются 18 января в городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятных метеорологических условий, способствующих накоплению загрязняющих веществ в воздухе, не прогнозируется 18 января в городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Казгидромет» публикует ежедневные бюллетени состояния воздушного бассейна в 21 городе Казахстана. Ни в одном из этих городов 18 января неблагоприятные метеорологические условия не ожидаются.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).