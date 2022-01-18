+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: 4 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Благоприятные метеоусловия ожидаются 18 января в городах Казахстана

18 Января 2022 04:15
Поделиться:
Благоприятные метеоусловия ожидаются 18 января в городах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятных метеорологических условий, способствующих накоплению загрязняющих веществ в воздухе, не прогнозируется 18 января в городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
Снег, туман и метель - погода 18 января в Казахстане
Три туши сайги изъяли у браконьеров в Карагандинской области Свыше 100 человек стали жертвами гололеда в Семее Штормовое предупреждение объявили в восьми областях Казахстана

«Казгидромет» публикует ежедневные бюллетени состояния воздушного бассейна в 21 городе Казахстана. Ни в одном из этих городов 18 января неблагоприятные метеорологические условия не ожидаются.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Подписывайтесь на наш канал:

#Экология   #Казгидромет   #Погода  
Поделиться:
Новости по теме
Снег, туман и метель - погода 18 января в Казахстане
Три туши сайги изъяли у браконьеров в Карагандинской области
Свыше 100 человек стали жертвами гололеда в Семее
Штормовое предупреждение объявили в восьми областях Казахстана
Популярное
1 Дело экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова поступило в суд
2 Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ РК
3 Третья четверть пройдет дистанционно у школьников трех городов Казахстана
4 Время работы общественного транспорта продлили в Алматы
5 Беспорядки в Алматы: сколько человек отпустили из СИЗО
6 Освобожден от должности начальник департамента полиции Павлодарской области
Читайте также
Об опасности схода снежных лавин предупредили в ВКО
В Павлодарской области в выходные из-за гололёда зарегистрировано 53 ДТП
Дело экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова поступило в суд
Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ РК
Третья четверть пройдет дистанционно у школьников трех городов Казахстана
Время работы общественного транспорта продлили в Алматы
Беспорядки в Алматы: сколько человек отпустили из СИЗО
Освобожден от должности начальник департамента полиции Павлодарской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив