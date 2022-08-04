Благоприятные метеоусловия будут в Казахстане 4 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Метеорологические условия в городах страны будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, 4 августа 2022 года неблагоприятные метеорологические условия в городах Казахстана не ожидаются.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в четверг в Казахстане ожидаются дожди и грозы.



