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    • Благоприятные метеоусловия будут в Казахстане 30 июля

    30 Июля 2022 03:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Метеорологические условия 30 июля в городах страны будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, 30 июля 2022 года неблагоприятные метеорологические условия в городах Казахстана не ожидаются.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Согласно данному прогнозу, в субботу в Казахстане ожидаются дожди и усиление ветра.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    #Экология #Казгидромет #Погода
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