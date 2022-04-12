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    04:21, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    Благоприятные метеоусловия будут в Казахстане 12 апреля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О метеорологических условиях в городах республики на 12 апреля рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ».

    По данным РГП «Казгидромет», 12 апреля 2022 года неблагоприятные метеорологические условия не ожидаются.

    Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Ранее сообщалось, какая погода будет в Казахстане 12 апреля.



    Теги:
    Погода Казгидромет Экология Главная
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