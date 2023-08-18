Благодаря вводу двух школ ликвидировано трехсменное обучение в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области на сегодняшний день нет трехсменных школ. Разгрузить учебные заведения помогло строительство двух школ в городе Косшы и поселке Жибек жолы. Об этом сообщил на прошедшем брифинге руководитель управления образования Акмолинской области Шокан Оразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В текущем году в Акмолинской области продолжается строительство 12 школ на 5552 места, а также двух дополнительных учебных корпусов к СШ №4 города Акколь и к специальной школе-интернату № 4 города Кокшетау. Из них, по словам спикера, к 1 сентября планируется ввести в эксплуатацию 5 объектов на 2092 мест – школа на 120 мест селе Отемис Целиноградского района, учебно-воспитательный корпус в городе Кокшетау на 392 места, школа на 1200 мест в городе Косшы, школа на 300 мест в селе Жибек жолы Аршалынского района, пристройка к СШ №4 Аккольского района. Также за счет частных инвестиций введена в эксплуатацию школа на 1500 мест в городе Косшы. Ввод этих объектов позволит решить проблему трехсменного обучения в Косшы и Жибек жолы Аршалынского района.

«В области были две трехсменные школы – в поселке Жибек жолы и городе Косшы. В Косшы в школе на 1200 мест училось около пяти тысяч детей. С вводом двух школ трехсменку и в Косшы, и в Жибек жолы удалось снять. В области на сегодняшний день нет трехсменных школ», - пояснил спикер.

Однако из-за большой миграции не исключена угроза появления трёхсменных школ в будущем. Открытым также остается вопрос малокомплектных школ.

«У нас самое большое количество малокомплектных школ. Из 542 школ области шесть - частные, 536 – государственные, из которых 352 школы малокомплектные», - резюмировал спикер.