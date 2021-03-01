Благодаря поисковикам Павлодара орден российского фронтовика вернется к его родным

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Благодаря павлодарским поисковикам орден российского фронтовика вернут его родным, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Четвёртого марта состоится церемония передачи ордена Славы третьей степени Великой Отечественной войны родственникам гвардии младшего сержанта Суркова Петра Егоровича. Торжественная церемония пройдёт в городе Семее. Орден будет передан атташе Генерального консульства Российской Федерации в Республике Казахстан для доставки и передачи родственникам, - рассказал командир павлодарского поисково-исследовательского отряда «Майдан жолы» Александр Шитов. - Ценная награда когда-то была утеряна во время переездов семьи в послевоенный период, но счастливая случайность помогла вернуть её родным героя. В адрес павлодарского поискового исследовательского отряда «Майдан жолы» передали орден Славы третьей степени».

По словам А. Шитова, ранее, получив этот орден, павлодарские поисковики приступили к архивно-исследовательской работе по установлению обладателя правительственной награды. Им оказали активное содействие руководитель литовского поискового отряда «Baltika» Иван Желтобрюх и руководитель латвийской поисковой организации «Патриот» Александр Борисов.

«Общими усилиями удалось установить, что орден был вручён гвардии младшему сержанту Суркову Петру Егоровичу, уроженцу Челябинской области, Нижне-Увальского района, Красносельского сельсовета. На момент награждения являлся помощником командира взвода 298-го гвардейского стрелкового полка 100-й гвардейской стрелковой дивизии (основание – учётная карточка военнослужащего, приказ о награждении), - добавил командир павлодарского отряда «Майдан жолы». - За короткое время Дзюба Наталья Юрьевна, заместитель руководителя Крымской республиканской ассоциации общественно-поисковых организаций «Отчизна», помогла найти родственников ветерана по последнему адресу проживания Суркова Петра Егоровича (улица Бахчиванджи, 17, Приморско-Ахтарск, Краснодарский край, Российская Федерация). Удалось установить, что там проживает родная дочь Валентина Петровна».

Пётр Егорович, уточнил А. Шитов, был удостоен правительственной награды в боях с финнами на реке Свирь. Под его командованием взвод держал высоту до последней гранаты, не отступив ни на шаг.

«В мае 2021 года в рамках международного патриотического проекта «Батырлар жолымен - Дорогой славы» Павлодарский поисковый исследовательский отряд «Майдан жолы» планирует организовать поисковую экспедицию вблизи реки Свирь на территории Лодейнопольского района Ленинградской области России. Цель поиска - воины-казахстанцы, без вести пропавшие в кровопролитных боях 1941-1942 годов в составе 314-й стрелковой дивизии: казахстанцы не допустили соединения финской армии с немецко-фашистской, которая угрожала блокаде города Ленинграда с севера», - дополнил спикер.

На территории парка «Аллея Славы» в городе Лодейное Поле Ленинградской области, как отметил Александр, павлодарские поисковики намерены установить гранитный памятник 314-й стрелковой дивизии, увековечивающий подвиг героев-земляков. Эта дивизия была сформирована в июле-августе 1941 года в городе Петропавловске.

Участие в передаче ордена российскому атташе, который позже сам доставит и передаст награду дочери воина в Краснодарский край, с казахстанской стороны примут Павлодарский поисковый отряд «Майдан жолы», Славянский культурный центр, Ассоциация военно-патриотического воспитания Павлодарской области, Ассоциация юридических лиц «Союз Чернобыль РК», ветераны военно-морского флота Павлодарской области.

Фото предоставлены А. Шитовым



