Благодаря «Общественной приемной» в Жамбылской области освободили 10 человек, задержанных во время январских событий

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаев состоялось заседание политического совета Жамбылского областного филиала партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель областного филиала партии «Nur Otan» Бердибек Сапарбаев отметил важность усиления работы аппарата филиала партии, районных филиалов, молодежного крыла «Jas Otan». Он подчеркнул, что Глава государства, председатель партии Касым-Жомарт Токаев поставил перед партийцами конкретные задачи.

Важно обеспечивать население своевременной и достоверной информацией. Необходимо сотрудничать со СМИ, использовать возможности социальных сетей.

«Сейчас идет работа над восстановлением административных зданий, пострадавших во время январских событий, коммерческих предприятий. Всё еще проводятся следственные мероприятия. У нас побывали депутаты Мажилиса Парламента РК, Уполномоченный по правам человека, которые провели встречи с задержанными и их родственниками, со стороны которых жалоб не было. Благодаря деятельности членов группы «Общественная приемная» уже освобождены 10 ранее задержанных людей, шестеро из них - несовершеннолетние. Сейчас очень важно своевременно выступать перед аудиторией, вести агитационную работу по новым стандартам. Следует вести прямой диалог с людьми, разъяснять госпрограммы доступным языком», - сказал глава региона.

Аким области указал на важность усиления работы по поддержке молодежи.

«В области проживает около 260 тысяч молодых людей. Нужно подготовить социальные карты, чтобы иметь представление о них. Не имеющих образования или специальности молодых людей необходимо направлять на учебу. Желающим начать собственный бизнес тоже имеются возможности помочь. Иными словами, молодежи необходимо дать развернуться. Не должны оставаться в стороне молодежное крыло партии «Jas Otan», районные филиалы, работу которых также надо усилить», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

На заседании утвердили состав делегатов от региона на XXII внеочередной съезд партии «Nur Otan», сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области.