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    Благодаря героическому подвигу наших предков в стране царит мир – аким Нур-Султана

    9 Мая 2022, 17:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов и министр обороны РК Руслан Жаксылыков почтили память героев Великой Отечественной войны, передает МИА «Казинформ».

    Градоначальник подчеркнул, что благодаря самоотверженности и героическому подвигу наших предков в стране царят мир и спокойствие.

    «Поздравил наших ветеранов с 77-й годовщиной Дня Победы. Василию Антоновичу в этом году исполнится 96 лет. Во время войны участвовал в освобождении Минска, Варшавы, г. Познань и др. После войны работал на железнодорожной станции, благодаря своему профессионализму занимал руководящие должности и внес неоценимый вклад в развитие железнодорожного транспорта.

    Рзагул Байкешеву в этом году исполняется 99 лет. Принимал участие в боях при освобождении Польши, Венгрии, Румынии. После войны трудился экспедитором в селе Акмолинской области.

    Михаил Васильевич после войны работал на железной дороге, также принимал участие в строительстве значимых объектов города: Дворец Целинников, первый стадион, ТЭЦ, аэропорт и др.

    У каждого ветерана, участника Великой Отечественной войны своя история, наполненная как горестью, так и радостями. Их сложный, но в то же время отважный путь, несгибаемая воля - пример для всех поколений. Наш долг заботиться, чтить память и отдавать дань уважения нашим героям. Сегодня в городе также проходит церемония возложения цветов к памятникам. С министром обороны Русланом Жаксылыковым почтили память наших героев.

    Желаю ветеранам и труженикам тыла крепкого здоровья и долгих лет жизни! Поздравляю с 77-летием Победы!», - написал на своей странице в сети Instagram Алтай Кульгинов.

    Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу «Отан Ана» и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Также руководство Администрации Президента РК возложило венок к памятнику великому сыну казахского народа «Халық Қаһарманы» Рахымжану Кошкарбаеву.


    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Акимат ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Видео Общество Алтай Кульгинов
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