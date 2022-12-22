Благодаря фонду «Қазақстан халқына» бесплатно лечат 86 детей с сосудистой патологией

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 86 казахстанских детей с гемангиомой получают бесплатное медикаментозное и лазерное лечение. Данный метод лечения позволяет справиться с опухолью без хирургического вмешательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда «Қазақстан халқына».

Общественным фондом «Қазақстан халқына» была инициирована благотворительная программа по оказанию медицинской помощи детям с сосудистой патологией. Лечение детей с сосудистой патологией актуально как в Казахстане, так и во всем мире: наблюдается рост количества детей с гемангиомой. Для эффективного лечения требуется соответствующее оборудование и компетентные специалисты в этой области.

В рамках программы Фонда дети в возрасте до 18 лет с диагнозом гемангиома из социально-уязвимых групп населения (дети с инвалидностью; дети из многодетных, малообеспеченных, неполных семей; дети из семей, воспитывающих детей с инвалидностью; дети, у которых один из родителей имеет инвалидность) получают медикаментозное и лазерное лечение. На реализацию программы Фондом выделено 20,4 млн тенге.

Один из пациентов – четырехлетний Жанибек из города Шымкента. Он с мамой обратились в Фонд в конце октября. На днях их пригласили в клинику для обследования и назначения лечения.

«Когда появились новообразования на ноге и стопе, мы думали, что это гематома и она сама пройдет. Но по тому, как рос ребенок, увеличивался и размер опухоли. Перед приходом сюда мы два раза самостоятельно ездили на лечение в Москву. Есть улучшение, но нужно еще пролечиться. Жанибек у нас герой, ни разу ни жаловался, понимает важность лечения», – делится мама Жанибека Маржан.

А трехлетняя Сабина из Астаны получает лечение уже в третий раз. После нескольких процедур у ребенка наблюдаются положительные изменения.

«Девочка родилась с гемангиомой. Местные специалисты сказали подождать шесть месяцев, за это время опухоль должна была увеличиться или исчезнуть. Так как она не прошла, мы обратились в фонд «Қазақстан халқына» и получаем помощь. Лечимся третий месяц. Если раньше на ноге было большое красное пятно, то после лазера оно посветлело. Результат есть», – рассказала мама Сабины Гульзат.

Прием и лечение проходит на базе партнера Фонда – в социальном медцентре ОФ имени А. Карабекова. По словам директора медцентра, врача-педиатра Розы Карабековой, гемангиома встречается среди 80 % пациентов, обратившихся в клинику. Доброкачественная опухоль при быстром росте, а также при выжидательной тактике может привести к развитию тяжелых косметических дефектов.

«На сегодня в стране нет профильных специалистов, которые целенаправленно занимаются лечением данной патологии. К сожалению, существует так называемая выжидательная тактика, которая бездействует и может привести к критической ситуации. Кроме того, мы наблюдаем дефицит современного лазерного оборудования. При этом нет единого подхода к лечению данной проблемы. Поэтому каждый случай индивидуален, процесс лечения занимает от шести до восьми месяцев. В нашей клинике мы используем комбинированный метод. На первом этапе медицинское лечение проводится с применением препарата блокатора, в частности, атенолол под строгим наблюдением кардиологов. На втором этапе уже используем поэтапную лазерную обработку», - рассказала Роза Карабекова.

Цель программы «Оказание медицинской помощи детям с сосудистой патологией» – своевременное оказание и обеспечение доступности данного вида медицинских услуг, улучшение качества жизни детей с сосудистой патологией.

Как ранее сообщалось, по поручению Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева 15 января 2022 года создан общественный социальный фонд (ОСФ) «Қазақстан халқына».

Президент РК Касым-Жомарт Токаев 11 января 2022 года поручил создать общественный социальный фонд «Қазақстан халқына».

«Я поручаю создать общественный социальный фонд «Қазақстан халқына» он будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки, например, помощью детям с редкими заболеваниями. Ведь для большинства семей расходы на лечение попросту не подъемные, будем строить спортивные объекты для детей в городах, районах, поселках, селах, окажем содействие способным детям. Поддержим культуру, поможем Алматы оправиться от страшной трагедии», - сказал Касым-Жомарт Токаев.



