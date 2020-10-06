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    Благодарственные письма за участие в праймериз вручил аким Акмолинской области

    6 Октября 2020, 17:07

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Председатель областного филиала партии «Nur Otan», аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев вручил благодарственные письма участникам праймериз, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на акмолинский областной филиал партии «Nur Otan».

    В Казахстане завершились первые общенациональные праймериз, инициированные Елбасы, Лидером партии «Nur Otan» Нурсултаном Назарбаевым. Акмолинская область показала один из самых лучших результатов в стране: свои голоса за кандидатов отдали 91,4% партийцев (или около 34 тысяч партийцев). Это свидетельствует о неравнодушии и готовности участвовать во всех созидательных процессах.

    «Итоги прошедшего предварительного голосования показали высокую активность и заинтересованность людей в динамичном развитии Акмолинской области. В регионе была отмечена высокая внутрипартийная конкуренция – в праймериз приняли участие 827 человек. В реалиях непростой эпидемиологической ситуации кандидаты вели агитационную работу: проводили встречи разных форматов - в «первичках», трудовых коллективах, с населением. Участники праймериз брали на контроль проблемные вопросы, выслушивали предложения, участвовали в публичных дебатах», - рассказали в ведомстве.

    В Кокшетау Е. Маржикпаев поблагодарил акмолинцев за доверие и поддержку и вручил благодарственные письма участникам праймериз, отметив их искреннюю заинтересованность в развитии региона. Теперь лидерам праймериз предстоит провести огромную командную работу в предвыборной кампании по участию в выборах в маслихаты всех уровней и Мажилис Парламента Республики Казахстан.


    Напомним, в партии «Nur Otan» завершили работу по подсчету голосов избирателей по итогам первого этапа внутрипартийных выборов. По информации Центрального организационного комитета по проведению праймериз, в четырехдневном голосовании приняли участие 662 687 человек. Явка составила 84%.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Нур Отан Выборы Политические партии Регионы Общество
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