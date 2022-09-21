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    «Благодарственное письмо» за освещение VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий получил канал Jibek Joly

    21 Сентября 2022, 20:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Парламента, Руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев наградил руководство и коллектив телеканала Jibek Joly «Благодарственным письмом» за активное участие в освещении прошедшего в столице VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Церемония награждения состоялась в здании Сената.

    «Председатель Сената Маулен Ашимбаев поблагодарил государственные органы, общественные организации, волонтеров за проделанную ими работу. Наградами были отмечены и СМИ, в том числе наш телеканал за эффективную работу по информационному освещению. В завершение Маулен Ашимбаев пожелал всем плодотворной работы», - прокомментировал директор телеканала Jibek Joly Константин Харламов.

    Телеканал Jibek Joly начал вещать в стране с 1 сентября. В фокусе Jibek Joly – общественно-политические события, вопросы, волнующие общество, а также культурные и спортивные новости.

    VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий проходил в столице с 13 по 15 сентября. Главная тема Съезда была определена как «Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период».

    Визит Папы Римского Франциска, Верховного имама аль-Азхара шейха Ахмеда ат-Тайеба, Ашкеназского раввина Израиля Давида Лау является особенностью религиозного форума.

    Важные идеи и предложения седьмого Съезда в концептуальном виде представлены в его итоговой Декларации. В Декларации обозначены актуальные задачи, стоящие перед мировым сообществом по продвижению культуры диалога и взаимопонимания, прекращению конфликтов и противостояния.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    СМИ Съезд лидеров мировых религий Маулен Ашимбаев JIBEK JOLY
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