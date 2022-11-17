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      Международная деятельность Казахстана. Внешняя политика

    Благодарны ЕС за поддержку масштабных политических преобразований - глава МИД РК

    17 Ноября 2022, 12:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди встретился с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Борреллем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Верховный представитель Европейского Союза находится в визитом в Астане.

    «Я весьма рад приветствовать своего коллегу Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности – вице-президента Европейской комиссии Жозепа Боррелла на гостеприимной казахстанской земле. Визит проходит накануне важного события – 20 ноября состоятся выборы Президента Республики Казахстан. Мы благодарны Европейскому Союзу за последовательную поддержку масштабных политических и социально-экономических преобразований, происходящих в нашей стране, а также позитивные отклики европейских партнеров в отношении наших усилий по построению Справедливого Казахстана», - сказал Мухтар Тлеуберди на пресс-конференции, прошедшей в Акорде.

    Министр подчеркнул, в следующем году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Казахстаном и Европейским Союзом.

    «Мы высоко ценим наши прочные отношения, основанные на доверии, взаимном уважении и общих приоритетах, а также заинтересованы в эффективной реализации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС, которое охватывает 29 сфер взаимодействия», - добавил М Тлеуберди.

    «Отрадно отметить, что наш диалог активно развивается по всем приоритетным направлениям. Подтверждением этому служит недавний визит Президента Европейского совета Шарля Мишеля в РК, а также подписание Меморандума о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области устойчивого сырья, аккумуляторов и цепочек создания стоимости «зеленого» водорода Премьер-Министром РК Алиханом Смаиловым и Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 7 ноября текущего года на полях Саммита мировых лидеров Глобальной конференции по изменению климата (COP27) в Шарм-эль-Шейхе (Египет)», - проинформировал министр иностранных дел.

    В канун своего визита в Казахстан Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель дал эксклюзивное интервью собственному корреспонденту МИА «Казинформ» в Брюсселе.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Евросоюз
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