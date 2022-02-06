Благодарна государству за возможность творить и развиваться - лучший преподаватель вуза-2021

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Преподаватель кафедры молекулярной биологии и генетики факультета биологии и биотехнологии КазНУ имени Аль-Фараби Айжан Жусупова учёный, который не видит преград для развития. Она стажировалась в ведущих научно-исследовательских центрах мира. За свои многочисленные заслуги в сфере образования в этом году она стала одной из победительниц титула «Лучший преподаватель вуза - 2021». В интервью корреспонденту МИА «Казинформ» Айжан Жусупова рассказала о своей любимой работе и о том, как успевает совмещать несколько обязанностей.

- Айжан Избасаровна, поздравляем Вас с победой! Расскажите нашим читателям о себе, о вашей трудовой деятельности.

- Я ключевой автор первого казахстанского курса на престижной международной образовательной платформе Coursera, который в 2021 вошел в сотню лучших онлайн-курсов мира. Уже много лет являюсь преподавателем кафедры молекулярной биологии и генетики факультета биологии и биотехнологии КазНУ имени Аль-Фараби, где я успешно совмещаю преподавательскую деятельность с такими обязанностями, как заместитель заведующего кафедрой по научно-инновационной деятельности и международному сотрудничеству, эдвайзер бакалавров, докторантов, член рабочей группы по разработке образовательных программ. Я также ответственный секретарь International Journal of Biology and Chemistry (КазНУ имени Аль-Фараби; журнал включен в базу данных Emerging Sources Citation Index Clarivate Analytics).

- Каковы Ваши достижения в преподавательской и научной деятельности?

- По публикационной активности у меня 9 патентов РК, 12 учебно-методических пособий, работаю над учебником под грифом МОН РК. В 2015 году разработала в составе соавторов виртуальный практикум «Молекулярно-генетическая идентификация личности». Была членом организационного комитета 14 международных конференций.

Мои научные интересы включают молекулярную генетику и биохимию растений, изучение биологической активности природных веществ, механизмов адаптации растений к стрессовым факторам окружающей среды. Меня также интересуют инновационные технологии в обучении, где я многому учусь у своих старших коллег.

С 2003 года участвовала в научно-исследовательских проектах МОН РК: 8 фундаментальных, 1 прикладном и 1 инновационном проекте, а также в 3 международных (США - USAID, STEP; Всемирный банк). Была научным руководителем проекта для молодых ученых (МОН РК, 2021). Докторант в настоящее время продолжает научные исследования в Международном центре химических и биологических наук Университета Карачи, Пакистан по международному гранту Comstech - Consortium for Excellence.

Благодаря республиканским и международным грантам (в том числе Fulbright Visiting Scholar (2011–2012); British Council Researcher Links Newton – Al-Farabi Partnership Programme (2016) получила возможность стажироваться в ведущих научно-исследовательских центрах США и Великобритании. По гранту US Consulate Teach for Kazakhstan (2013) имела возможность поехать в другие университеты Казахстана с чтением лекций.

Единственная в Центральной Азии получила дорожный грант Society for Medicinal Plants and Natural Product Research (Швейцария, 2017), представляла Казахстан на международном семинаре по экологии (National Development & Reform Commission International Cooperation Center, КНР, 2017). В составе рабочих групп МЗ РК участвовала в памятных мероприятиях международных фармакопей.

- Вы сами решили участвовать в конкурсе или вашу кандидатуру выдвинули от имени университета?

- Помню, как долго не решалась подать документы на конкурс, аргументируя это себе тем, что у меня еще мало достижений и есть более достойные кандидатуры. Благодарна руководству за то, что дали мне возможность поверить в свои силы. Мне тем более приятно было получить эту престижную премию «Лучший преподаватель ВУЗа», потому что моя мама, Галия Евентаевна Жусупова, профессор по биоорганической химии, которая также работает в КазНУ имени Аль-Фараби (кафедра химии и технологии органических веществ, природных соединений и полимеров факультета химии и химической технологии), получила ее в 2011 году.

- Расскажите о критериях конкурса. На что обращалось особое внимание при отборе победителей?

- Как мы с вами знаем, целью конкурса является повышение престижа профессии преподавателя и стимулирование преподавателей вузов к дальнейшему профессиональному развитию. Конкурс проводится в два этапа - внутривузовский и республиканский.

На первом этапе я вошла в десятку лучших по нашему университету. И хоть у нас действительно сильный университет, широко известный за пределами республики, но все же было волнительно как все будет, и мы очень долго ждали результаты. Вышла на прогулку, мне звонят: ты в курсе, что стала «Лучшим преподавателем»? Это было неожиданно и очень приятно.

Критерии конкурса были по-настоящему разносторонними и объемлющими. Понравилось, что первым критерием оценки является средний балл независимого анкетирования «Преподаватель глазами студентов» за последний год результатов анкетирования по 10-балльной шкале оценок, как прямым потребителям образовательного продукта. Особое внимание при оценке уделялось разработке и публикации образовательных ресурсов, учебных материалов, рекомендованных Учебно-методическим объединением Республиканского учебно-методического совета МОН РК и Ученым советом вуза, и конечно научным публикациям, особенно в рейтинговых журналах с высоким квартилем, КОКСОН (с учетом статуса в статье: автор для корреспонденции, первый автор или руководитель проекта, номер которого указан первым в статье, включение патентов), наличию монографий в престижных международных издательствах. Также учитывались повышение профессиональной и педагогической квалификации по профилю, владение иностранным языком за последние два года (TOEFL, IELTS), подготовка выдающихся кадров в бакалавриате и магистратуре, PhD, руководство проектами и программами, международное сотрудничество.

- Что для вас значит эта победа?

- Для меня эта победа не только гордость от того, что меня заметили, признали мои достижения, но и огромная ответственность, чтобы достойно нести это звание, своим примером вдохновляя других. Достичь еще больших успехов во всех аспектах.

- Что вы думаете о сегодняшнем развитии образования в Казахстане, в том числе о формировании системы высшего и послевузовского образования?

- Мне импонирует, что преподавательская деятельность в современном Казахстане отнюдь не ограничивается рамками класса. Например, я имею опыт работы в качестве синхронного переводчика, разработала логотип кафедры, озвучила книгу для слепых и слабовидящих. Интервью со мной транслировалось в Британском павильоне на ЭКСПО-2017, вела круглый стол в Вашингтоне, выступила с пленарной лекцией в Пакистане. В 2021 году танцевала на сцене ТЮЗ имени Г. Мусрепова в пластическом спектакле «Пилигрим». Входила в состав редакционной коллегии Государственной Фармакопеи Республики Казахстан (2018). Независимый член этического комитета по доклиническим испытаниям (с 2018 года). Благодарна государству за возможность творить и развиваться в качестве ученого.

Горжусь тем, что я преподаватель КазНУ имени Аль-Фараби. Что в нашем университете разработаны и используются собственные платформы онлайн и дистанционного образования (Univer 2.0, СДО Moodle, платформа Open KazNU), активно разрабатываются виртуальные практикумы, дистанционные и массовые открытые онлайн-курсы, записываются гостевые и лидерские лекции, а сам университет уже более 5 лет является техническим оператором Национальной платформы открытого образования Казахстана и сейчас с компанией Coursera идет активное обсуждение совместного проекта по разработке модели цифрового университета, фактически цифровой редизайн образовательного процесса. Учеба становится креативным процессом, раскрывается научный и творческий потенциал студентов. Формируются цифровые навыки и компетенции, востребованные на рынке труда, в условиях реальной работы по окончании университета.

Мне очень нравится, что в нашей стране к женщинам-ученым особое отношение, что особое внимание в стратегическом развитии нашей страны уделяется поддержке молодых ученых. Что идет создание новых интегрированных образовательных программ и открытие новых специальностей на трёх уровнях подготовки, особое внимание уделяют программе подготовке молодых ученых на уровне постдок. Так у нас в университете, это Технология фармацевтического производства, нейронаука, вирусология, IT-Генетика.

Благодаря поддержке Главы государства в 2021 году в Республике Казахстан были выделены средства в объеме 2,8 млрд тенге на модернизацию научных организаций, что позволило укрепить материально-техническую базу 22 научно-исследовательских институтов.

В целом, внедрение академических и цифровых инноваций в нашей стране помогает формировать новую креативную среду, выявляя одаренных, неординарных ребят, будущих лидеров науки и реального сектора экономики.

Образование - это то, что получает большинство, многие передают и лишь немногие имеют. Мы осознаем ответственность перед собой, нынешним и будущими поколениями и понимаем, что только от нас зависит станем ли мы сильнее. Ведь, образование - не подготовка к жизни, образование - это сама жизнь.

Напомним, в Алматы состоялось награждение обладателей звания «Лучший преподаватель вуза-2021». Со списком победителей можно ознакомиться здесь.



