Бизнесу презентованы научные проекты в рамках диалоговой площадки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерством науки и высшего образования РК в лице Фонда науки совместно организована специализированная диалоговая площадка по интеграции науки и бизнеса «Реактор коммерциализации технологий». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Данная встреча является третьей диалоговой площадкой между научными институтами и бизнесом. В приветственном слове председатель правления АО «Фонд науки» Абдильда Шаменова отметил практический эффект от проведения подобных мероприятий.

«По итогам последнего «Реактора коммерциализации технологий», проведенного 17 июня текущего года, 10 научных проектов нашли своих потенциальных бизнес-партнеров для совместной реализации и привлекли софинансирование на общую сумму более 500 млн тенге. Сегодня каждый проект получит внимание со стороны бизнеса и производства, а итогом встречи станут договоренности по дальнейшему масштабированию достижений казахстанской науки в реальном секторе экономике», – сказал Абдильда Шаменов.

В формате мероприятия научным институтам представлена возможность привлечь потенциальных бизнес партнеров в лице портфельных компаний АО «Самрук Казына», НПП «Атамекен», организаций бизнеса в сфере недропользования.

Презентовано несколько научных проектов, в их числе – производство стандартных марок ферросиликомарганца с использованием железомарганцевых руд и углей энергетического качества, переработка нефтесодержащих отходов по инновационной технологии, организация производства металлических каталитических нейтролизаторов токсичных компонентов в газовых выбросах автотранспорта, разработка, создание и серийное производство генераторов и др.

В результате встречи достигнута договоренность о совместной деятельности между бизнес-предприятиями и научными организациями. В завершение мероприятия подписан меморандума между АО «Фонд науки» и De Montfort University Kazakhstan.



