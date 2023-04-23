Бизнесмены, художники и сотрудники в «Реале» - интервью с руководителем Ассоциации казахстанцев в Испании

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В Испании сегодня проживает около 5 тысяч граждан Казахстана и выходцев из нашей страны. О жизни казахской диаспоры в крупнейшей стране Европы собственный корреспондент МИА «Казинформ» побеседовал с главой Ассоциации «Испаниядағы Қазақ үй - Casa kazaja en España» Жаннат Нурбаевой.

– Жаннат Амангельдиевна, расскажите об Ассоциации, которую вы возглавляете?

– Ассоциация «Испаниядағы Қазақ үй- Casa kazaja en España» - это некоммерческая организация, имеющая культурную и образовательную направленность и начавшая свою работу 15 февраля 2022 года. Сегодня мы работаем с тремя основными целевыми аудиториями: казахские семьи, проживающие более 15-20 лет на территории Испании; казахи прибывшие за последние 5 лет; а также казахстанские студенты постоянно обучающиеся в Испании либо прибывающие по программам академической мобильности.

Безусловно, главная цель организации – сохранение исторических традиций, языка и в целом казахской культуры за пределами Казахстана, национальной идентичности у подрастающего поколения казахов в Испании. При этом основной деятельностью Ассоциации являются: образовательная - через языковые курсы казахского языка для сохранения культуры, изучение испанского языка для более легкой адаптации недавно прибывших и обучение русскому языку для испанцев и казахстанцев. Кроме того, спектр образовательных услуг нашей Ассоциации увеличился за счет наличия лицензии для проведения экзамена SIELE ( Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española- Международный сервис оценки владения испанским языком – прим. ред.).

Есть у нашего дома и культурная часть работы - через проведение массовых мероприятий. Несмотря на относительно недавнее открытие, Ассоциация «Испаниядағы Қазақ үй - Casa kazaja en España» смогла принять участие на съездах и встречах европейского или международного уровня, например в Европейском курултае казахов в Париже в июле 2022 года, который также пройдет в 2023 году в городе Кельн, Германия, где ассоциация Қазақ үй также планирует участвовать.

Кроме того, самостоятельно были проведены праздники «Наурыз» в 2022 и 2023 гг., социальный проект «Apostasy» и культурный проект для казахской молодежи «Қазақ ою» совместно с Университетом Дизайна и Технологии в Мадриде ( UDIT).

– Сколько членов насчитывает Ассоциаци я казахстанцев?

– В общей сложности в объединение казахстанцев входят более 100 человек, проживающих в различных регионах Испании: большая часть семей проживают в городах Мадрид, Торевьехе, Барселона, Сан-Себастьян и Валенсия. Я сама живу в Испании более 23 лет. В общественном плане занимаюсь преподаванием казахского, испанского и русского языков. Также представляю казахов из Испании на курултаях, конференциях и собраниях на европейском и мировом уровнях.

– Чем наши соотечественники занимаются в Испании?

– Среди членов Ассоциации есть большое количество квалифицированных юристов, крупных бизнесменов и предпринимателей, а также известные переводчики, инженеры, художники, актеры, кинорежиссеры и многие другие.

Каждый из них вносит особый вклад в распространение позитивного имиджа Казахстана в своих секторах. Также стоит упомянуть, что есть взрослое поколение, которое старается привнести свою мудрость и опыт для молодых казахов. В нашей Ассоциации состоят такие талантливые люди как Толкын Сакбаева и Даурен Кастеев - знаменитые казахстанские художники; Фатима Джандосова – художественный руководитель театра «Vega» в Торевьехе, Айнур Муканова – официальный представитель фонда «Реал Мадрид», Динара Шангерей – переводчик и координатор правительственных программ между Испанией и Казахстаном, Елтай Кушеков - бизнесмен, юрист, основатель компаний «Madrid company» и «Агентство REAL».

Кушеков Елтай- бизнесмен, юрист, основатель компаний «MADRID COMPANY» и “Агентство REAL”.



Айнур Муканова- официальный представитель фонда "Реал Мадрид.

Даурен Кастеев – художник.

Толкын Сакбаева – художник.





Представители старшего поколения Ауескул Арипбаева и Аспет Сакбаева являются общественными деятелями и советниками по культуре и традициям.

Стоит упомянуть, что за один год работы наше объединение установило сотрудничество со следующими организациями: «Фонд Отандастар», некоммерческое акционерное общество «Национальный научно-практический центр «Тіл-Қазына» имени Шайсултана Шаяхметова», диаспоры казахов по всей Европе, организация усыновленных казахских детей в Испании, Посольство РК в Королевстве Испании, Институт Сервантеса, Университет Дизайна и Технологии (UDIT) и другие.

В ближайшее время у нас запланирован ряд мероприятий, среди которых проект, посвященный творчеству Абая Кунанбаева в сотрудничестве с Национальной Испанской библиотекой и усыновленными казахскими детьми, а также праздник Ораза айт. Ассоциация старается также транслировать свои идеи через социальные сети (Instagram: casa.kazaja.es), используя их как информационную площадку для студентов-казахстанцев, которые планируют посещение Испании, а также площадку для распространения казахской культуры для испанцев и других иностранных граждан.

Одной из финальных идей организации является создание казахского дома, где, в первую очередь, можно проводить культурные мероприятия для казахов со всей Южной Европы, и во-вторых, где иностранные граждане могли бы чуть ближе познакомиться с нашей страной, обычаями, историей и языком.

- Спасибо за беседу.



