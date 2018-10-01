Бизнесменам Европы презентован МФЦА

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев на встрече с представителями европейских деловых кругов рассказал о Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«На базе инфраструктуры ЭКСПО начал свою работу Международный финансовый центр. Мы изучили опыт финансовых центров других регионов и взяли прототип Дубайского центра», - сказал Н. Назарбаев.

Глава государства отметил, что правовой статус МФЦА закреплен конституционным законом, рабочим языком является английский, применяются английское право и независимый арбитраж.

«Участникам МФЦА предоставляются льготы до 50 лет, упрощены валютный, визовый и трудовой режимы. Это единственный центр региона, работа которого основана на английском праве», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Он сообщил европейским бизнесменам, что независимый суд и международный арбитражный центр гарантируют справедливость и защиту прав сторон.

«К созданию высокотехнологической Биржи МФЦА привлечены Шанхайская фондовая биржа, американская биржа Nasdaq и другие. МФЦА имеет все возможности стать региональным центром развития зеленых, исламских, инновационных финансовых инструментов, то есть работать будет на весь регион Центральной Азии», - сказал Н. Назарбаев.

Президент призвал европейские деловые круги изучить и принять участие в работе МФЦА.

«Бизнесменам надо использовать все имеющиеся возможности для развития бизнеса и укрепления взаимовыгодного партнерства», - резюмировал Глава государства.

Напомним, Нурсултан Назарбаев встретился сегодня в Брюсселе с представителями европейских деловых кругов.