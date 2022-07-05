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    Бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова осудили на 7 лет

    5 Июля 2022, 12:52

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова по факту хищения вверенного имущества в особо крупном размере. Его признали виновным в хищении 1 млн долларов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Дело рассматривалось в районном суде №2 Медеуского района по ст. 189 ч. 4 п. 2 УК РК.

    Судом установлено, что в марте 2021 года А.Абдыгаппаров, являясь заместителем директора по коммерческим вопросам ТОО «AV-Construction», которое занимается строительством, реализацией квартир и жилых домов (вилл), расположенных в ЖК «Esentai city», будучи материально-ответственным и доверенным лицом компании, составил с клиентом предварительный договор купли-продажи на покупку недвижимого имущества в виде жилого дома (виллы) с земельным участком, расположенного в ЖК «Esentai city».

    Далее, по вышеуказанному договору представитель покупателя передал Абдыгаппарову часть суммы в размере 2 млн долларов за покупку жилого дома (виллы), из которых Абдыгаппаров передал руководству компании лишь 1 млн долларов, а оставшуюся часть денежных средств в размере 1 млн долларов присвоил себе.

    В суде достоверно установлено, что преступными действиями подсудимого ТОО «AV-Construction» причинен материальный ущерб в размере 418 640 000 тенге. В судебном заседании подсудимый не признал свою вину по предъявленному обвинению.

    Прокурор в прениях просил суд признать Абдыгаппарова виновным по предъявленному обвинению и назначить ему наказание в виде 7 лет лишения свободы. Представитель потерпевшего ТОО «AV-Construction» просил суд признать подсудимого виновным.

    «Приговором суда Абдыгаппаров признан виновным в хищении вверенного имущества в особо крупном размере, и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях сроком на 5 лет. Иск представителя гражданского лица удовлетворен в полном объеме. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе районного суда №2 Медеуского района.

    Алмас Абдыгаппаров был арестован в июле прошлого года.

    Фото: bugin.kz

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Судебный процесс
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