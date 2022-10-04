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    Бизнесмен в Атырау задолжал 263,7 млн тенге налогов

    4 Октября 2022, 17:52

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Бизнесмена осудили в Атырау за неуплату налогов. Он задолжал государству 263,7 млн тенге налоговых отчислений, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Атырауской области.

    Как сообщили в ведомстве, бывший директор ТОО «БатысТехноСервисез», являясь единственным руководителем коммерческой организации использовал фиктивные счета-фактуры. В период с 2018 по 2019 годы он уклонилcя от уплаты налогов на сумму 263,7 млн тенге. Нанесенный государству ущерб подтвердил департамент государственных доходов Атырауской области по запросу прокуратуры области.

    «В отношении директора ТОО проведено расследование по части 3 статьи 245 Уголовного кодекса по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Приговором суда он осужден на 3 года и 4 месяца лишения свободы условно. С лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 5 лет», – сообщили в прокуратуре.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Суды
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