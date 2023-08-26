Бизнесмен из СКО продавал яйца по завышенной цене

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области контролируют цены на куриные яйца первой категории. Продукт входит в перечень социально значимых продовольственных товаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, мониторинг проводили на рынке «Тайга». Там один из предпринимателей реализовывал социальные яйца с наценкой в 38%, что значительно превышает положенные 15%.

Яйца предприимчивая бизнес-леди закупала напрямую с местной птицефабрики, но при этом реализовывала по 550 тенге за десяток первой категории. По результатам проверки розничную цену снизили до 437 тенге. Предприниматель на первый раз отделалась предупреждением.

Согласно действующему законодательству, при повторном нарушении грозит штраф на субъект малого предпринимательства - в размере 10 МРП (34 500 тенге), среднего - 75 МРП (258 750 тенге), на субъекты крупного предпринимательства – в размере 300 МРП (более 1 млн тенге).