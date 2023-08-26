РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:04, 26 Август 2023 | GMT +6

    Бизнесмен из СКО продавал яйца по завышенной цене

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области контролируют цены на куриные яйца первой категории. Продукт входит в перечень социально значимых продовольственных товаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, мониторинг проводили на рынке «Тайга». Там один из предпринимателей реализовывал социальные яйца с наценкой в 38%, что значительно превышает положенные 15%.

    Яйца предприимчивая бизнес-леди закупала напрямую с местной птицефабрики, но при этом реализовывала по 550 тенге за десяток первой категории. По результатам проверки розничную цену снизили до 437 тенге. Предприниматель на первый раз отделалась предупреждением.

    Согласно действующему законодательству, при повторном нарушении грозит штраф на субъект малого предпринимательства - в размере 10 МРП (34 500 тенге), среднего - 75 МРП (258 750 тенге), на субъекты крупного предпринимательства – в размере 300 МРП (более 1 млн тенге).


    Теги:
    Регионы Казахстана Цены и тарифы Северо-Казахстанская область Бизнес Петропавловск для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:08
    Ударившего ребенка во время молитвы имама уволили – ДУМК
    Сегодня, 16:00
    Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
    Сегодня, 15:20
    Обязательно к посещению: куда сходить в Боровом
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!