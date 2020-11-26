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    Бизнес-сообщество, НПО активизировали поддержку гражданских инициатив - Мадияр Кожахмет

    26 Ноября 2020, 11:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках IX Гражданского форума начинается Форум доноров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Казахстане проходит IX Гражданский форум. С понедельника проходит серия онлайн-мероприятий как в прямом эфире, так и в записи. В рамках данного мероприятия у нас сегодня организован Форум доноров. Это большое собрание представителей благотворительных, спонсорских организаций, а также неправительственных организаций, по выстраиванию качественного взаимодействия в этом направлении. Мы планируем обсудить вопросы формирования правильных подходов и актуальных проектов, которые интересны для реализации неправительственным организациям, а также ожидания доноров по их целям. Самая основная задача – это выработка единых подходов и обеспечение прозрачности деятельности в этом направлении. Потому что, кроме бюджетного финансирования по социальным проектам, мы сейчас видим большую волну активизации крупных предпринимателей, бизнес-сообщества, международных неправительственных организаций по поддержке гражданских инициатив», – сказал председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК Мадияр Кожахмет.

    По его словам, в 2020 году, с началом пандемии коронавируса более миллиона граждан РК получили различную помощь от неправительственных организаций, предпринимателей и частных лиц. В том числе многие получили помощь от Фонда «Біргеміз». В настоящее время обсуждается вопрос о внесении поправок в Закон «О благотворительности», предусматривающих изменение механизма налоговых преференций, формирование единой базы данных благотворительных организаций.

    М. Кожахмет также отметил, что более 50% казахстанцев поддерживают различные благотворительные инициативы, а пандемия способствует повышению культуры благотворительности.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

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