Бизнес-предприятия и научные организации договорились о совместной деятельности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством науки и высшего образования РК в лице Фонда науки совместно с НПП «Атамекен» организована специализированная диалоговая площадка по интеграции науки и бизнеса «Реактор коммерциализации». Об этом передает МИА «Казинформ»

В рамках мероприятия ученые вузов и НИИ Казахстана представили научные идеи и разработки бизнесменам, предпринимателям и потенциальным инвесторам. Задачей каждого участника было за 5 минут донести до потенциальных бизнес-партнеров коммерческую ценность их научной разработки. В реакторе коммерциализации приняли участие 15 спикеров - ученых, более 40 представителей бизнеса, представители университетов, в том числе сотрудники офисов коммерциализации - всего более 120 человек.

«Для ученых и предпринимателей мы организовали диалоговую площадку по интеграции науки и бизнеса. В перспективе бизнесмены могут получить права на объект интеллектуальной собственности на основе лицензионного договора и совместно с учеными принять участие в конкурсе на грантовое финансирование, внедрить новую технологию на собственном производстве. На реализацию одного проекта можно получить до 300 млн. тенге», сказал председатель правления Фонда науки А. Шаменов.

Исполнительный секретарь НПП РК «Атамекен» Нурлан Сакуов отметил важность подобных мероприятий.

«Это площадка для обмена опытом, главное, обеспечить связь между бизнесом и наукой, что в дальнейшем позволит добиться реального внедрения инноваций в производство. Сегодня каждый проект получит внимание со стороны бизнеса, а итогом встречи станут заключенные между бизнесменами и научными деятелями договоренности о совместной подаче на грантовое финансирование», - сказал спикер.

В результате встречи достигнута договоренность о совместной деятельности между бизнес-предприятиями и научными организациями.

Помимо этого, с участием представителей Комитета науки МОН РК, Фонда науки, НПП «Атамекен», Инновационного кластера Назарбаев Университета NURIS, ALMAUniversity, KBTUStartupIncubator состоялась панельная сессия по акселерации стартапов в Казахстане. Обсуждены вопросы коммерциализации РННТД, а также сотрудничества науки и бизнеса.

Продолжается прием заявок на конкурс на грантовое финансирование проектов коммерциализации результатов научно-технической деятельности. Прием заявок стартовал 6 июня и завершится 5 июля 2022 года. Заявки можно подавать через автоматизированную информационную систему АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» – is.ncste.kz. Перечень необходимых документов размещен на сайтах Комитета науки, АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» и АО «Фонд науки».

По требованиям конкурса проект должен в течение трех лет быть завершен и выйти на продажу, а софинансирование должно составлять не менее 20% от суммы гранта. Принять участие могут команды до пяти человек.

Проекты могут охватывать такие секторы экономики, как «Здравоохранение», «Качественное образование», «Цифровизация», «Геологоразведка», «Модернизация энергетического комплекса», «Обрабатывающая промышленность», «Нефтегазохимическая отрасль», «Экология», «Агропромышленный комплекс», «Металлургия», «Металлообработка», «Туризм» и многие другие.

В конкурсе появились новшества, направленные на прозрачность и транспарентность. Отбирать проекты к финансированию будут представители специально созданного Национального совета по коммерциализации. В его состав войдут ведущие ученые, представители венчурного бизнеса, отраслевых индустрий, эксперты в области инноваций. Совет будет утверждаться постановлением правительства.



