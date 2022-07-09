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    Бизнес получил 18 участков с начала года для развития мест отдыха в Бурабае

    9 Июля 2022, 15:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Перед коллегами из ГНПП «Бурабай» стоит важная задача – сохранение природного комплекса общей площадью свыше 129 тыс. га. В первом полугодии 2022 года инспекторами высажено более 66 га леса и проведено 174 рейда, обследованы десятки гектаров леса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Управляющего делами Президента Республики Казахстан Айбека Дадебаева.

    «Работники охраняют лес и от огня. Оперативно обнаружить пожар в лесу и определить точные координаты помогает автоматизированная система «Smart National Park Burabay», внедренная УДП в рамках цифровизации предприятий. В этом году зафиксировано и своевременно устранено 16 возгораний. Лес не пострадал. Помимо работы по защите и сохранению зеленого массива, ГНПП «Бурабай» утверждает и контролирует туристские маршруты – наиболее интересные и безопасные. В Национальном парке действует 29 таких маршрутов.

    Наряду с этим, наше подведомственное предприятие ведет надзор за развитием туристско-рекреационной деятельности – это зоны отдыха, лодочные станции, пляжи и пр. Взятые под управление предпринимателями, они должны быть организованы в строгом соответствии с требованиями безопасности и стандартами. В текущем году на конкурсной основе выдано 18 участков в краткосрочное пользование под развитие мест отдыха.

    В июне этого года Национальный парк «Бурабай» был включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО – помимо престижа, событие несет практическую важность – научные сотрудники предприятия получат доступ к лучшим мировым практикам по защите леса и увеличению биоразнообразия», - написал Айбек Дадебаев.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Бизнес Акмолинская область Туризм Экология Экономика Безопасность Цифровой Казахстан Общество УДП
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