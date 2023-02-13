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    Бизнес на производстве червей осваивают актюбинские предприниматели

    13 Февраля 2023, 21:52

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Бизнес по производству калифорнийских червей осваивают актюбинские предприниматели. Двухдневное обучение провели представители комитета кооперации вермифермеров в палате предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    При помощи червей можно переработать органические отходы и произвести органические удобрения, что является актуальным направлением экологического направления предпринимательства. Ведь органическая ниша позволит сохранить для потомков плодородный слой земли, который неизбежно разрушается химическими удобрениями.

    По словам экспертов, для того, чтобы Казахстан смог уверенно зайти в нишу органического сельского хозяйства, необходимо очень эффективно проработать методику расчета субсидирования органических удобрений. С этой целью запускается общенациональный пилотный проект, в рамках которого будут проведены исследования по определению методики субсидирования органических удобрений.

    «Это пилотный проект. Сейчас согласуем методику применения субсидий. Совместно с Министерством сельского хозяйства изучаем данный вопрос. Наша цель — проинформировать сельхозтоваропроизводителей, что есть органические удобрения, во-вторых, они могут сами их производить или же закупать у сертифицированных поставщиков. Это очень перспективный вид бизнеса. У нас есть обучающие курсы со стажировкой. После этого сертифицированный вермифермер может вырабатывать свой продукт. По стране насчитывается порядка 3 тысяч вермифермеров. Сейчас ведем переговоры с Министерством труда, чтобы проводить обучение за счет государства», — сообщил заместитель председателя комитета кооперации вермифермеров ОЮЛ «НАКДФЭС» Кайрат Машиков.

    В Актюбинской области культивированием органических отходов занимается порядка 100 человек.

    «Применяем калифорнийских красных червей для выработки вермикомпоста. В будущем хотим довести количество до 1 тысячи вермифермеров в регионе и организовать Aqtobeverm. Актуальными остаются земельные вопросы и приобретения специальной техники. Надеемся, что благодаря общенациональному проекту данный вид направления предпринимательской деятельности будет субсидироваться», — отметил региональный представитель вермифермеров Жасулан Бекиш.


    Фото: bigstockphoto.com

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Бизнес Актюбинская область Сельское хозяйство
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