Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Бизнес на червях и мяте развивают в Атырау

    3 Августа 2022 19:38

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Бизнес на марокканской мяте и калифорнийских червях наладила в Атырау одна из предпринимательниц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Дождевой червь – незаменимый помощник в окультуривании почвы. Его выращиванием и занялась местная предпринимательница Анар Бекмамбетова с начала года. Она производит биологическое удобрение под названием «биогумус», питая своих червей листьями, стеблями ивы и органическими веществами, выделяемыми домашними животными.

    «Мне было интересно заняться этим делом. На Новый год зять привез одну коробку дождевых червей. С тех пор я стала выращивать их дома. Как только дождевые черви начали размножаться, я купила еще. Сейчас площадь увеличилась до 40 квадратных метров. Кормлю дождевых червей навозом и остатками фруктов, овощей. Найти такую «еду» не составляет труда. Поскольку калифорнийский тип дождевого червя высоко ценится, уход за ним должен быть соответствующим», – рассказала Анар Бекмамбетова.

    Стоимость калифорнийского дождевого червя на рынке составляет 150 тыс. тенге за один квадратный метр их места обитания. Бизнес, начавшийся не так давно с одной коробки дождевых червей, уже принес прибыль более чем 400 тыс. тенге.

    «Дождевых червей, когда они еще в виде личинок, я бросаю в навоз и плодово-ягодные отходы, черви переваривают их в течение трех месяцев. Затем просеиваю ситом и готовлю к продаже. А оставшихся дождевых червей снова отправляю на переработку отходов, так что этот процесс продолжается безостановочно», – говорит Анар Бекмамбетова.

    Женщина-предпринимательница в своем маленьком дворе выращивает не только дождевых червей, но и фрукты, овощи, а также марокканскую мяту.

    «Эту мяту я вырастила по совету коллеги. Она мне сказала, что марокканскую мяту сложно найти, а если и получится, то стоит она недешево. Посоветовала начать свое дело по ее выращиванию. Действительно, так и есть. В тот же день я привезла один килограмм, который укореняла две недели. Затем посадила во дворе. Сейчас из-за большого спроса даже не успеваю выращивать ее», – говорит предпринимательница.

    Теперь Анар Бекмамбетова планирует расширить производство червей и мяты. Потому что спрос на них постоянно растет.

    «У меня есть мечта – развить свое дело и обеспечивать биогумусом местных земледельцев. Если посмотреть, польза от выращивания червей велика. Мы можем сделать плодородной соленую почву нашего региона», – говорит бизнесвумен.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    #Бизнес #Атырау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Январские события: помощь государства освобождается от уплаты налогов
    Названы преимущества отмены дифференциации тарифов на электроэнергию
    Безвозмездные гранты на 106 млн тенге получили атырауские предприниматели
    Казахстанские предприятия общепита обеспечат сахаром
    Популярное
    1 Пострадавший в ДТП мопедист находится в тяжелом состоянии в Алматы
    2 Механизмы стабилизации цен на овощи в межсезонье пересмотрели в столице
    3 Минусы старых механизмов по стабилизации цен на продукты назвали в Нур-Султане
    4 Грабители напали на таксиста и угнали его авто в Караганде
    5 Граждане Испании незаконно охотились на горных козлов в Казахстане