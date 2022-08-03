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Бизнес на червях и мяте развивают в Атырау
3 Августа 2022 19:38

Бизнес на червях и мяте развивают в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Бизнес на марокканской мяте и калифорнийских червях наладила в Атырау одна из предпринимательниц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дождевой червь – незаменимый помощник в окультуривании почвы. Его выращиванием и занялась местная предпринимательница Анар Бекмамбетова с начала года. Она производит биологическое удобрение под названием «биогумус», питая своих червей листьями, стеблями ивы и органическими веществами, выделяемыми домашними животными.

«Мне было интересно заняться этим делом. На Новый год зять привез одну коробку дождевых червей. С тех пор я стала выращивать их дома. Как только дождевые черви начали размножаться, я купила еще. Сейчас площадь увеличилась до 40 квадратных метров. Кормлю дождевых червей навозом и остатками фруктов, овощей. Найти такую «еду» не составляет труда. Поскольку калифорнийский тип дождевого червя высоко ценится, уход за ним должен быть соответствующим», – рассказала Анар Бекмамбетова.

Стоимость калифорнийского дождевого червя на рынке составляет 150 тыс. тенге за один квадратный метр их места обитания. Бизнес, начавшийся не так давно с одной коробки дождевых червей, уже принес прибыль более чем 400 тыс. тенге.

«Дождевых червей, когда они еще в виде личинок, я бросаю в навоз и плодово-ягодные отходы, черви переваривают их в течение трех месяцев. Затем просеиваю ситом и готовлю к продаже. А оставшихся дождевых червей снова отправляю на переработку отходов, так что этот процесс продолжается безостановочно», – говорит Анар Бекмамбетова.

Женщина-предпринимательница в своем маленьком дворе выращивает не только дождевых червей, но и фрукты, овощи, а также марокканскую мяту.

«Эту мяту я вырастила по совету коллеги. Она мне сказала, что марокканскую мяту сложно найти, а если и получится, то стоит она недешево. Посоветовала начать свое дело по ее выращиванию. Действительно, так и есть. В тот же день я привезла один килограмм, который укореняла две недели. Затем посадила во дворе. Сейчас из-за большого спроса даже не успеваю выращивать ее», – говорит предпринимательница.

Теперь Анар Бекмамбетова планирует расширить производство червей и мяты. Потому что спрос на них постоянно растет.

«У меня есть мечта – развить свое дело и обеспечивать биогумусом местных земледельцев. Если посмотреть, польза от выращивания червей велика. Мы можем сделать плодородной соленую почву нашего региона», – говорит бизнесвумен.


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