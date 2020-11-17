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    Бизнес должен быть заинтересован в повышении качества товаров – Аскар Мамин

    17 Ноября 2020, 10:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе заседания Правительства РК назвал условия для успешной реализации и внедрения системы маркировки и прослеживаемости товаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Первое. Работу по расширению перечня маркированных товаров необходимо проводить с учетом процессов внедрения маркировки товаров в государствах ЕАЭС. Это будет способствовать развитию безбарьерной взаимной торговли. Здесь важным вопросом является взаимное признание контрольно-идентификационных знаков», - сказал Аскар Мамин, подводя итоги заседания Правительства.

    Он поручил Министерству торговли и интеграции держать данные вопросы на особом контроле и активно взаимодействовать с уполномоченными госорганами стран ЕАЭС.

    «Второе. Бизнес должен быть сам заинтересован в повышении качества производимых и продаваемых товаров, в том числе в нанесении маркировки на свою продукцию. Без маркировки будет исключена возможность выхода на зарубежные рынки. Наличие маркировки будет способствовать расширению продаж, в том числе в ЕАЭС, росту производства, увеличению рабочих мест», - отметил Премьер-Министр.

    «Министерствам торговли и финансов обеспечить синхронное взаимодействие всех участников системы маркировки товаров с широким информированием бизнес-сообщества», - заключил А.Мамин.

    Напомним, ранее Премьер-Министр РК Аскар Мамин заявил, что внедрение системы маркировки товаров повысит конкурентоспособность отечественных производителей на рынке ЕАЭС.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экономика ЕАЭС
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