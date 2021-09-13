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    Бизнес-академию для женщин откроют совместно с посольством США в Павлодаре

    13 Сентября 2021, 16:44

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарский вуз и посольство США открывают бизнес-академию для женщин региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Группу обучающихся составят девушки, женщины в возрасте от 18 до 40 лет, не владеющие бизнесом, со знанием английского языка не ниже уровня Elementary (занятия будут на английском языке).

    « Главная задача проекта – дать участницам комплексное и системное представление об основах ведения бизнеса, помочь усовершенствовать их бизнес-навыки и компетенции, сформировать понимание своей стратегии в бизнесе и, конечно же, обрести уверенность в себе и мотивацию на успех своей идеи в бизнесе», – сказала ректор университета Анастасия Алиясова. - Наставницами в проекте выступят международные эксперты из Америки, действующие предприниматели в разных секторах экономики, готовые поделиться своим опытом и оказать бизнес-идеям поддержку, в том числе и финансовую. Начинающим предпринимательницам Павлодарской области окажет помощь крупнейшая международная организация «Бизнес-ангелы Америки».

    «Университет, который занялся развитием женского предпринимательства в Павлодарской области, получил грант посольства США на реализацию проекта «Academy of Women Entrepreneurs» на 2021-2022 годы», - добавили в вузе.

    В Павлодарской области действуют 52 000 субъектов малого и среднего бизнеса. 44,4% из них возглавляют женщины. Женский бизнес развивается труднее, считают в университете, поэтому цель проекта - помочь женщинам Павлодара, Экибастуза и Аксу реализовать свой экономический потенциал и тем самым усилить экономику региона.

    «Создание женской бизнес-академии закрывает насущную проблему, поднятую павлодарскими предпринимательницами на встрече с заместителем акима области Сакеном Шаяхметовым, прошедшей в палате «Атамекен» 9 сентября», - подчеркнули инициаторы.

    Как стало известно, проект, для финансирования для которого университет нашёл в США, разрабатывался в течение года: велись переговоры, согласования».

    Заявки принимают до полуночи 19 сентября. Для участия в проекте нужно заполнить анкету по ссылке: https://goo.su/7lvx.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Внешняя политика Казахстана Бизнес Павлодарская область Образование Освоение космоса Акимат Строительство США
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