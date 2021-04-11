Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Бизиборды для особенных детей бесплатно изготавливает рукодельница в Балхаше

    11 Апреля 2021, 16:19

    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - Начинающий предприниматель из Балхаша Жансая Абдумалик создаёт развивающие игрушки для детей с отставанием в развитии. Благотворительный проект «Салауатты ұрпақ» бизнесвумен реализует вместе с молодёжным центром здоровья «Ғибрат», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Делать бесплатно игрушки для особенных детей Жансая начала не просто так. Девушка давно увлечена изготовлением сувениров из дерева. В 2020 году она выиграла грант акима в 1,5 млн тенге и расширила ассортимент своих изделий. Теперь в небольшой студии в Балхаше изготавливают именные подарки из дерева, сувениры и игрушки.

    В феврале этого года мастерица подписала меморандум с центром «Ғибрат». Совместный благотворительный проект направлен на помощь детям из малообеспеченных семей с отставанием в развитии. Для малышей Жансая создаёт развивающие игрушки - бизиборды. Это игровые доски, на которых закреплены различные предметы и мелкие детали. Они помогают развивать мелкую моторику, когнитивные функции и память.

    Первый бизиборд уже подарили. Он достался двум детям с нарушениями центральной нервной системы, которых воспитывает одна мама, отец семейства умер.

    В планах охватить как можно больше детей полезными подарками.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Благотворительность Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Завершен сбор средств для пострадавших от лесных пожаров в области Абай
    17 млн тенге собрали предприниматели для пострадавших при пожаре в области Абай
    Freedom Holding Corp. и Semey Cement окажут финансовую поддержку семьям погибших при пожаре в области Абай
    Объявлен сбор средств для помощи пострадавшим от пожара в области Абай
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане