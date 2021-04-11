Бизиборды для особенных детей бесплатно изготавливает рукодельница в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - Начинающий предприниматель из Балхаша Жансая Абдумалик создаёт развивающие игрушки для детей с отставанием в развитии. Благотворительный проект «Салауатты ұрпақ» бизнесвумен реализует вместе с молодёжным центром здоровья «Ғибрат», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Делать бесплатно игрушки для особенных детей Жансая начала не просто так. Девушка давно увлечена изготовлением сувениров из дерева. В 2020 году она выиграла грант акима в 1,5 млн тенге и расширила ассортимент своих изделий. Теперь в небольшой студии в Балхаше изготавливают именные подарки из дерева, сувениры и игрушки.

В феврале этого года мастерица подписала меморандум с центром «Ғибрат». Совместный благотворительный проект направлен на помощь детям из малообеспеченных семей с отставанием в развитии. Для малышей Жансая создаёт развивающие игрушки - бизиборды. Это игровые доски, на которых закреплены различные предметы и мелкие детали. Они помогают развивать мелкую моторику, когнитивные функции и память.

Первый бизиборд уже подарили. Он достался двум детям с нарушениями центральной нервной системы, которых воспитывает одна мама, отец семейства умер.

В планах охватить как можно больше детей полезными подарками.