#Bizbirgemiz: Спортсмены помогают старшему поколению

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В рамках акции #Bizbirgemiz #Nur Otan спортсмены федерации Nomad MMA Карагандинской области продолжили эстафету, начатую в г.Алматы совместно с Республиканской федерацией Nomad MMA при поддержке Казахстанской объединённой Федерации смешанного боевого единоборства ММА, Ассоциации боевых искусств Казахстана и областным филиалом партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской объединённой Федерации смешанного боевого единоборства ММА.

В эти дни Nomad MMA Карагандинской области организовала бесплатную доставку горячего питания на дом одиноким людям старше 85 лет. Пожилые карагандинцы, оставшиеся в условиях карантина одни в своих квартирах, переживают трудности с питанием, им сейчас им особенно трудно.

«На весь период карантина мы будем обеспечивать всех одиноких людей преклонного возраста ежедневным горячим питанием. Сейчас этим людям требуется помощь, они не в состоянии приготовить себе еду. Мы не можем оставаться в стороне, когда требуется помощь, и будем прилагать все усилия», - говорит основатель стиля всемирной федерации Nomad ММА, мастер спорта по вольной борьбе СССР, заслуженный деятель РК, депутат городского маслихата Сергей Ан.





«Каждый день бабушки и дедушки г.Караганды, старше 85 лет будут получать горячий обед и ужин. Помощь будет оказываться до завершения карантина в нашей области»,- отмечает первый заместитель председателя областного филиала партии Кадиша Оспанова.

К.Оспанова считает, что инициатива Казахстанской объединённой Федерации смешанного боевого единоборства ММА и Ассоциации НОМАД г.Алматы является примером для молодежи не оставаться в стороне, помогать и поддерживать нуждающихся в эти непростые дни. Ведь почтение и забота о старших - это традиция и одна из нравственных основ воспитания подрастающего поколения.

Казахстанские спортсмены выражают благодарность коллективу столовой во главе со Светланой Асабаевой, председателю ПК «Аспап» Толегену Ашимову, депутату городского маслихата Сергею Ан за деловую поддержку их инициативы.







