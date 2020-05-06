Bizbirgemiz: Семьям осужденных помогают продуктами питания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках акции «Біз біргеміз» сотрудниками службы пробации Есильского района Департамента УИС г.Нур-Султан совместно с волонтером из числа подучетных лиц была организована адресная социальная помощь продуктами питания нуждающейся семье осужденного, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на службу пробации.
Осужденный А. является инвалидом 2 группы и воспитывает троих малолетних детей. 5 мая его семья смогла получить пакеты с продуктами.
В свою очередь, служба пробации призывает подучетных лиц соблюдать все правила объявленного ЧП, соблюдать меры по профилактике от коронавирусной инфекции.