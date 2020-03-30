Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туркестанская область

    #Бізбіргеміз: на 2 млн тенге раздал мясную продукцию туркестанский бизнесмен

    30 Марта 2020, 09:10

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Туркестанский бизнесмен раздал мясную продукцию на 2 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan».

    В стране набрала​ обороты акция​ ​«Біз біргеміз!», инициированная партией​ «Nur Otan», направленная на оказание помощи нуждающимся семьям. Активное участие в ней принимают неравнодушные граждане. Свой вклад внес и предприниматель Туркестанской области, директор ТОО​ «Ордабасы құс», председатель первичной партийной организации​ Мурат Тагаев, в качестве спонсорской помощи он предоставил​ 2800 кг. мяса индейки.

    «Со стороны государства ведется большая работа по недопущения распространения коронавируса, поддержки населения. Но в это сложное время не должны оставаться в стороне и предприниматели. Это испытание мы сможем преодолеть только, объединив усилия», – говорит​ ​ Мурат Тагаев.

    Бизнесмен передал колбасные​ изделия из индейки для того, чтобы их раздали​ в рамках акции​ «Біз біргеміз!» малоимущим семья и гражданам из других социально уязвимых групп. Общая стоимость предоставленной продукции —​ ​ 2 млн тенге. Представители партии, волонтеры, жасотановцы доставят ее семьям, вошедшим в список.

    ТОО «Ордабасы кус» находится в селе Бадам Ордабасинского района и обеспечивает мясом индейки несколько регионов Казахстана. Производственная мощность с каждым годом увеличивается. Возглавляющий его​ Мурат Тагаев всегда участвует в благотворительных акциях, оказывает спонсорскую помощь. Жители благодарят мецената, члена партии​ ​ «Nur Otan» ​ Мурата Тагаева за отзывчивость и неравнодушие.​

    Автор:

    Туркестанская область Нур Отан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свыше двухсот жалоб на работу рынка «Алтын орда» поступило в call-центр и телеграм-чат
    Завершен сбор средств для пострадавших от лесных пожаров в области Абай
    12,4 млрд тенге выделено на льготное кредитование для МСБ Костанайской области
    КТЖ игнорирует предписание транспортной прокуратуры Костанайской области - проблемы озвучили бизнес-омбудсмену
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами