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    #Bizbirgemiz: Более 80 семьям оказана помощь в Капшагае

    12 Апреля 2020, 10:11

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - С момента объявления режима чрезвычайного положения в стране, государством, меценатами и общественными деятелями города Капшагая Алматинской области оказывается поддержка социально-уязвимым слоям населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    До сегодняшнего дня, как сообщили в акимате города, была оказана помощь 342 семьям.

    «11 апреля отделом предпринимательства, занятости и социальных программ, Капшагайским городским филиалом партии «Nur Otan» и волонтерами города в рамках инициированной Главой государства акции «Bizbirgemiz» розданы продуктовые корзины 81 семье. Подобная помощь оказывается малоимущим, инвалидам, одиноким престарелым и многодетным семьям. Данные меры оказания социальной поддержки будут продолжены», - рассказали в акимате.

    Автор:

    Хасан Еспанов

    Алматинская область Социальная поддержка Нур Отан Акимат Волонтёрство
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