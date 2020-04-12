#Bizbirgemiz: Более 80 семьям оказана помощь в Капшагае

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - С момента объявления режима чрезвычайного положения в стране, государством, меценатами и общественными деятелями города Капшагая Алматинской области оказывается поддержка социально-уязвимым слоям населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

До сегодняшнего дня, как сообщили в акимате города, была оказана помощь 342 семьям.

«11 апреля отделом предпринимательства, занятости и социальных программ, Капшагайским городским филиалом партии «Nur Otan» и волонтерами города в рамках инициированной Главой государства акции «Bizbirgemiz» розданы продуктовые корзины 81 семье. Подобная помощь оказывается малоимущим, инвалидам, одиноким престарелым и многодетным семьям. Данные меры оказания социальной поддержки будут продолжены», - рассказали в акимате.



