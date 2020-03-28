Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    #BizBirgemiz: алматинцы угостили обедом полицейских на блокпостах

    28 Марта 2020, 05:01

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В городе Алматы группа молодых людей объехала несколько блокпостов и в честь наступившего Наурыз мейрамы привезла сотрудникам полиции, военнослужащим, медикам праздничный обед, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе департамента полиции сообщили, что таким образом они выразили свою благодарность полицейским, военнослужащим и медикам за их самоотверженный и нелегкий труд.

    «Сейчас наша страна, как и весь мир, переживает сложное время. Коронавирус тестирует каждого из нас на простые человеческие качества, как взаимопомощь, взаимопонимание, доброта, вера и долг. Выполняя свой долг, наша полиция, Национальная гвардия, солдаты, врачи, волонтеры ставят под риск свое здоровье и здоровье своих семей. Мы решили с братьями поддержать тех, кто все это время защищает нас. «Ерім дейтін ел болмаса, елім дейтін ер қайдан болсын». Біз біргеміз. Алға Қазақстан!» - отметил алматинец Марлен Ерланұлы.

    Организаторы акции уточнили, что она не разовая и будет проводиться на постоянной основе. Минувшим днем и вечером молодые люди накормили порядка 200 человек, несущих службу по периметру города в период введенного карантина.

    «В свою очередь, от имени руководства и личного состава алматинской полиции выражаю гостям особую благодарность за их сознательность, сопереживание и хорошие человеческие качества. Такие поступки еще раз свидетельствуют о том, что молодое поколение чтит мир и благополучие, царящие в нашей стране», - резюмировал первый заместитель начальника департамента полиции города Алматы полковник полиции Нурлан Алмасбеков.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Благотворительность МВД РК Общество Волонтёрство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Жестокость детей порой переходит все границы
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане