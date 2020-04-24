#Bizbirgemiz: 200 семей в Нур-Султане получили продуктовые корзины и многоразовые маски

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в рамках второй волны помощи через фонд «Biz birgemiz» столичные волонтеры раздали нуждающимся порядка 200 продуктовых корзин и многоразовых масок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Нур-Султане акция «Biz birgemiz» все еще продолжается. Сегодня началась вторая волна помощи. До этого времени мы уже раздали более 10 тысяч продуктовых корзин. В них есть самые необходимые продовольственные товары - около 15 видов продуктов питания, многоразовые маски. Пекарни предоставили нам хлебобулочные изделия. Эти коробки весят около 10-15 кг. Мы соблюдаем все меры предосторожности, не заходим в дома, оставляем их у порога, наши добровольцы – волонтеры помогают раздавать, доставлять продукты питания и маски», - рассказал советник акима города Нур-Султана Даурен Бабамуратов.

Семьи подавали заявки через колл-центр по номеру 109. В районных акиматах также есть свои внутренние номера, куда нужно звонить и записываться.

В первую очередь, помощь оказывается социально уязвимым слоям населения: одиноким пожилым людям, пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и просто тем, кто во время чрезвычайного положения оказался в сложной жизненной ситуации. По городу Нур-Султану задействовано более 500 волонтеров.

«Помимо продуктов питания раздаем многоразовые маски. Считаем своим долгом помогать населению в такой сложный период. Нас многие поддерживают, к примеру, меценаты обеспечивают продовольствием для нуждающихся. Хотелось бы отметить, что с начала введения карантина все столичные волонтеры сплотились, объединились и решили оказывать помощь и поддержку. Мы, как одна большая семья, дружно работаем и заряжаем окружающих добром. Добровольцы помогают раздавать продукты питания, доставлять маски, кроме того, совместно с поликлиниками, больницами раздаем медикаменты, лекарственные препараты. К нам также обращаются те, кто физически нетрудоспособен. Мы убираем их двор, помогаем по хозяйству», - рассказал заместитель руководителя молодежного ресурсного центра «Астана жастары» Аян Ерментаев.

По словам советника акима города Нур-Султана, Ассоциация турецких и казахских бизнесменов (ТУКИБ), в которую входит сеть супермаркетов «Рамстор», предоставила 400 продуктовых корзин. 200 из них нуждающиеся семьи получили сегодня.

«В такое непростое время для населения ТУКИБ считает своей обязанностью помогать и поддерживать тех, кто остро нуждается в помощи. В городах Нур-Султан и Алматы мы обеспечили 1500 семей продуктовыми наборами. Мы надеемся, что пандемия скоро закончится, и все вернемся к прежней жизни. Мы готовы поддержать население в этот нелегкий для всех период», - отметил член Ассоциации казахских и турецких бизнесменов Сердар Гирай.

Акция в дальнейшем будет продолжаться. Более 30 тысяч человек уже подали заявку.

«Думаю, если нам будут помогать неравнодушные граждане, бизнесмены, меценаты, мы сможем обеспечить продуктовыми наборами все 30 тысяч нуждающихся», - сказал в завершение беседы советник акима города Нур-Султана Даурен Бабамуратов.