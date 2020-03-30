Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    #Біз біргеміз: Волонтеры «Nur Otan» оказали помощь почти 18 тысячам семей

    30 Марта 2020, 21:20

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По поручению Елбасы в рамках инициированной Главой государства акции «Біз біргеміз!» партия «Nur Otan» продолжает оказывать поддержку социально уязвимым слоям населения в период борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек в Instagram, передает МИА «Казинформ».

    На сегодня помощь оказана почти 18 тысячам семей, в том числе одиноким пожилым людям, гражданам с особыми потребностями и другим.

    «Чтобы не останавливать бесконтактную доставку товаров первой необходимости нуждающимся, обеспечиваем наших волонтеров в столице и Алматы защитными биологическими костюмами. Аналогичные средства защиты должны быть и у волонтеров в других городах», - написал Бауыржан Байбек.


    Стоит отметить, что в соответствии с поручением руководства страны ранее партия «Nur Otan» усилила работу комиссий партийного контроля и общественных советов по противодействию коррупции в регионах, чтобы обеспечить контроль по обращениям граждан в общественные приемные партии. Как уточнили в «Nur Otan», речь идет о жалобах на должностных лиц, не реагирующих на обращения граждан, не берущих на себя ответственность и не принимающих своевременные решения, а также по резонансным вопросам, поднимаемым населением в СМИ и социальных сетях. По информации пресс-службы, для оперативного реагирования на обращения граждан также усилена работа Call-центра и онлайн-сервисов общественных приемных «Nur Otan».
    Call-центр: 8 800 080 44 41 Электронная почта: komek@nurotan.kz WhatsApp: 8 700 800 44 41 FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100034706720426 Instagram: https://www.instagram.com/halykkakomek/


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Благотворительность Нур Отан Волонтёрство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Поступивших продуктов для помощи достаточно - акимат области Абай
    Министр по ЧС поблагодарил волонтеров за помощь спасателям в тушении пожара в области Абай
    Более 120 волонтеров помогают в борьбе с пожаром в области Абай
    Бородулихинский район получает гуманитарную помощь
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами