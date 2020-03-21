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    «Біз біргеміз!»: в Туркестанской области оказывают помощь нуждающимся

    21 Марта 2020, 18:51

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области нуждающимся гражданам раздают антисептические средства, медицинские маски, продукты питания, предметы первой необходимости. Помощь получают ветераны ВОК, многодетные семьи, матери-одиночки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Напомним, согласно поручению Елбасы, Председателя партии «Nur Otan» Н.Назарбаева в стране стартовала единая республиканская акция «Біз біргеміз!» по обеспечению нуждающихся антисептическими средствами, медицинскими масками и другими продуктами первой необходимости для профилактики и борьбы с пандемией коронавируса.

    В ходе визита в Сайрамский район аким области Умирзак Шукеев встретился с членами районного филиала партии «Nur Otan» и волонтерами, которые совместными усилиями реализуют эту акцию. В настоящее время в районе помощь оказана 130 семьям.

    В ходе организации акции Туркестанский областной филиал партии и областное управление координации занятости и социальных программ составило список, куда вошли 1300 граждан, нуждающихся в поддержке.

    Кроме того, в своем обращении народу Казахстана Елбасы предложил создать республиканский Фонд, в котором бы накапливались средства людей, кто хочет и может помочь стране в этот непростой период. На сегодня в области функционирует Корпоративный фонд социального развития «Туркестан», который был открыт для оказания помощи пострадавшим во время чрезвычайной ситуации в Арыси. В соответствии с поручением Елбасы, в этот фонд перечислят однодневную заработную плату работники областного акимата, управлений и подведомственных организаций.

    Следует отметить, при Корпоративном фонде социального развития «Туркестан» также был создан попечительский совет. В его состав вошли представители партии «Nur Otan», палаты предпринимателей «Атамекен», Совета ветеранов. Реализация акции «Біз біргеміз!» находится под непосредственным контролем акима области, председателя областного филиала партии «Nur Otan» Умирзака Шукеева.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Благотворительность Общество
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