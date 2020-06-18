Biz Birgemiz: В Актобе отметили активных волонтеров

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в здании филиала партии «Nur Otan» отметили самых активных волонтеров, участвовавших в республиканской акции «Biz Birgemiz». В ходе акции актюбинские волонтеры помогли около 10 тысячам нуждающихся семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Актюбинской области, председатель областного филиала партии Ондасын Уразалин наградил наиболее активных волонтеров б лагодарственными письмами от имени Первого Президента Нурсултана Назарбаева. Аким области отметил деятельность молодежного крыла «Jas Otan», которое координировало свыше 500 волонтеров. Молодые люди занимались доставкой продуктовых корзин, масок и необходимых вещей для одиноких стариков, особо нуждающимся гражданам и малообеспеченным многодетным семьям. Кроме этого «жасотановцы» протянули руку помощи жителям Мактаарала: ими было отправлено 125 тонн необходимых вещей.

По инициативе Первого Президента РК от республиканского общественного фонда «Birgemiz» была оказана помощь нуждающимся семьям.

На сегодняшний день более 24 тысяч жителей городов Актюбинской области получили помощь в размере 50 тысяч тенге на общую сумму 1,2 млрд тенге.

В будущем такой же помощью планируется охватить около 4,5 тысяч жителей 20 населенных пунктов Алгинского, Айтекебийского, Байганинского, Иргизского, Кобдинского, Каргалинского, Мартукского, Темирского и Уилского районов.

«Помощь от общественного фонда стала большой поддержкой для малообеспеченных семей, инвалидов и нуждающихся. Данная проект был реализован по поручению Лидера партии - Елбасы. Благодаря неустанной работе волонтеров было роздано продуктов на сумму 152 млн. тенге. И это доброе дело было сделано вами», - поблагодарил волонтеров председатель Актюбинского областного филиала партии.

Всего благодарственными письмами от имени Нурсултана Назарбаева уже на этой неделе будут награждены порядка трех тысяч казахстанцев, в том числе 300 актюбинских волонтеров и активистов.

«Мне очень нравится сплоченность казахского народа именно в такие трудные времена. Сегодняшние наши действия - яркий пример древнего обычая «асар». В течение трех месяцев мы регулярно раздавали продукты, медицинские маски семьям, которые оказались в тяжелой ситуации. Это дело будет продолжено. Молодежь, закаленная трудом, не боится трудностей. Мы всегда готовы поддержать инициативу Елбасы и трудиться во благо страны», - поделился волонтер Артем Райзих из Мартукского района.

В свою очередь председатель АОФ Молодежного крыла «Jas Otan» Асылжан Буркиталин заметил, что получить благодарность от Елбасы - огромная честь и дополнительная мотивация продолжать помогать людям.

«500 молодых актюбинцев в течение трех месяцев трудились, не покладая рук, в составе волонтерских групп, созданных при фонде «Biz Birgemiz». Хочу выразить огромную благодарность за то, что наш труд во благо развития общества оценили по достоинству», - сказал он.



