Biz Birgemiz: В Актобе отметили активных волонтеров

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в здании филиала партии «Nur Otan» отметили самых активных волонтеров, участвовавших в республиканской акции «Biz Birgemiz». В ходе акции актюбинские волонтеры помогли около 10 тысячам нуждающихся семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Аким Актюбинской области, председатель областного филиала партии Ондасын Уразалин наградил наиболее активных волонтеров б лагодарственными письмами от имени Первого Президента Нурсултана Назарбаева. Аким области отметил деятельность молодежного крыла «Jas Otan», которое координировало свыше 500 волонтеров. Молодые люди занимались доставкой продуктовых корзин, масок и необходимых вещей для одиноких стариков, особо нуждающимся гражданам и малообеспеченным многодетным семьям. Кроме этого «жасотановцы» протянули руку помощи жителям Мактаарала: ими было отправлено 125 тонн необходимых вещей.
На сегодняшний день более 24 тысяч жителей городов Актюбинской области получили помощь в размере 50 тысяч тенге на общую сумму 1,2 млрд тенге.
В будущем такой же помощью планируется охватить около 4,5 тысяч жителей 20 населенных пунктов Алгинского, Айтекебийского, Байганинского, Иргизского, Кобдинского, Каргалинского, Мартукского, Темирского и Уилского районов.
«Помощь от общественного фонда стала большой поддержкой для малообеспеченных семей, инвалидов и нуждающихся. Данная проект был реализован по поручению Лидера партии - Елбасы. Благодаря неустанной работе волонтеров было роздано продуктов на сумму 152 млн. тенге. И это доброе дело было сделано вами», - поблагодарил волонтеров председатель Актюбинского областного филиала партии.
Всего благодарственными письмами от имени Нурсултана Назарбаева уже на этой неделе будут награждены порядка трех тысяч казахстанцев, в том числе 300 актюбинских волонтеров и активистов.
В свою очередь председатель АОФ Молодежного крыла «Jas Otan» Асылжан Буркиталин заметил, что получить благодарность от Елбасы - огромная честь и дополнительная мотивация продолжать помогать людям.
«500 молодых актюбинцев в течение трех месяцев трудились, не покладая рук, в составе волонтерских групп, созданных при фонде «Biz Birgemiz». Хочу выразить огромную благодарность за то, что наш труд во благо развития общества оценили по достоинству», - сказал он.