«Біз біргеміз»: полицейские ВКО помогают семьям погибших сотрудников

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские Восточно-Казахстанской области оказывают помощь детям коллег, которые погибли при исполнении служебного долга, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ведомстве сообщили, что с начала ведения режима чрезвычайного положения полицейские области выполняют свой основной долг по защите общественного порядка, но в то же время, являясь патриотом своей страны, не забывают проявлять сострадание и оказывать благотворительную помощь. В частности, они оказывают социальную помощь продуктами питания первой необходимости и средствами санитарной защиты (медицинские маски, антисептики).

На днях стражи правопорядка во главе с заместителя начальника ДП ВКО полковника полиции Рената Унарбекова посетили многодетную семью Асановых. Молодая 34-летняя мама воспитывает семерых несовершеннолетних детей, трое из которых - дети ее умершей сестры.

«Узнав о сложной жизненной ситуации, сотрудники полиции передали семье коробку с продуктами питания. Кроме того, подарили детям ноутбук для дистанционного обучения», - рассказали в пресс-службе.

При этом без внимания не осталась и семья погибшего сотрудника Руслана Нургалиева. Троим детям–школьникам был вручен ноутбук, чтобы они не пропуская занятия, обучались дистанционно.

Как отметил Ренат Унарбеков, акция милосердия дает возможность протянуть руку помощи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Фото: пресс-служба департамента полиции ВКО