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    Битва титанов: Испания и Германия сыграли вничью в матче ЧМ-2022

    28 Ноября 2022, 02:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборные Испании и Германии сыграли вничью 1:1 на чемпионате мира в Катаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С первых минут «красная фурия» принялась «раскатывать» немецкую оборону, переходя с фланга на фланг, прощупывая и выискивая слабые места. А уже на шестой минуте мяч вполне мог залететь в ворота после удара Ольмо, но Германию спасла перекладина. Немцы вскоре выровняли игру, проведя несколько потенциально опасных атак. А испанцы вновь чуть не забили – Ольмо простреливал слева в штрафную, с близкого расстояния бил в касание Торрес, но совсем немного не хватило форварду «Барселоны», чтобы открыть счет. В одной из ответных атак Гнабри заработал штрафной для своей команды, после подачи с которого Рюдигер ударом головой забил гол. Мяч не был засчитан из-за офсайда. В концовке тайма уже испанцы в сутолоке у ворот едва не поразили цель, но справились защитники.

    А во втором тайме испанцы нарастили давление и на 60-й минуте матча открыли счет – прекрасный прострел Хорди Альбы замкнул вышедший на замену Альваро Мората, это его второй гол в чемпионате. Хороши были испанцы и в сегодняшней встрече. Немцы бросились вперед, Ханс-Дитер Флик произвел ряд замен и вышедший на замену Никлас Фюллькруг на 83-й минуте матча ударом в «девятку» сравнял счет. В оставшееся время шансы имели как те, так и другие, однако счет больше не изменился.

    Испания своей красивой и смелой игрой была достойна победы, однако и Германия сегодня не заслуживала поражения. 1:1 – справедливый итог встречи грандов.


    Фото: sports.kz

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Спорт Чемпионат мира по футболу
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