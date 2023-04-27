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    Битум горит на территории асфальтобетонного завода в Костанайской области

    27 Апреля 2023, 19:06

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В селе Федоровка Костанайской области горит битум на территории бывшего асфальтобетонного завода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «27 апреля в 15:36 на пульт «101» поступило сообщение о том, что в селе Федоровка Федоровского района по ул. Победы на территории бывшего асфальтобетонного завода горит битум. По предварительным данным, площадь пожара составляет 800 кв.м. Огонь быстро распространился по сухой траве на площади 2 га», - сообщили в ДЧС области.

    Тушение пожара осложняется из-за образовавшегося густого едкого дыма.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Происшествия
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