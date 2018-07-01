Бишкек и Душанбе намерены ускорить процесс определения границ

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Главы МИД Кыргызстана Э.Абдылдаев и Таджикистана С.Мухриддин договорились ускорить процесс делимитации государственной границы. Договоренность была достигнута в городе Чолпон-Ате в рамках консультативной встречи глав МИД стран Центральной Азии, передает Кабар.

Сторонами обсуждены вопросы двусторонних отношений, перспективы дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарных сферах.

Состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в совместном противодействии угрозам терроризма и экстремизма, по ускорению процесса делимитации границ, решению водно-энергетических вопросов, а также по вопросам взаимодействия в рамках региональных и международных организаций (ООН, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, ШОС).

В ходе беседы Абдылдаевым было особо отмечено, что обе стороны сегодня активно работают над реализацией договоренностей, достигнутых по итогам официального визита президента С.Жээнбекова в Таджикистан в феврале 2018 года. Он подчеркнул, что развитие отношений с Таджикистаном остается приоритетным направлением внешней политики Кыргызской Республики.