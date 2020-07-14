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    Биржан Нурымбетов прокомментировал вопрос выплаты 42500 тенге без заявлений

    14 Июля 2020, 15:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе онлайн пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов прокомментировал вопрос выплаты 42500 тенге без заявлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Заявления подавать нужно. Хотя бы потому, что может быть человек, в период ЧП его предприятие работало, а сейчас уже остался без доходов. Ограничения в каждом регионе разные. Мы будем прорабатывать этот вопрос с Министерством цифрового развития РК, до пятницы определим круг людей, которые получили в прошлый раз 42500, у кого есть все данные. Мы направим вам СМС приблизительного содержания о том, что в прошлый раз по таким-то основаниям выплатили 42500 тенге. Если вы ответите да, мы соответственно ее выплатим», - пояснил Биржан Нурымбетов.

    Ранее министр рассказал кому и как назначается соцвыплата, когда начнется прием заявок на соцвыплату, на каких порталах нужно подавать заявку.

    Кроме того, Биржан Нурымбетов заявил, что для получения 42500 тенге единый совокупный платеж никто платить не будет.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минтруда РК Страхование Общество Президентский пакет мер
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